Haberler Yaşam Haberleri MasterChef ilk yarı finalist kim oldu? TV8 ile 3 Ocak MasterChef yarı finale kim çıktı, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 4.1.2023 00:59 Son Güncelleme: 4.1.2023 00:59

MasterChef ilk yarı finalist kim oldu? TV8 ile 3 Ocak MasterChef yarı finale kim çıktı, hangi yarışmacı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında son 4’e kalan Metin, Ayaz, Kıvanç ve Görkem arasından birisi 3 aşamalı oyunda en fazla puanı alarak yarı finale adını yazdıran ilk yarışmacı oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda kazanan ismi merak edenler “son dakika MasterChef ilk yarı finalist kim oldu, hangi yarışmacı?” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile “MasterChef ilk yarı finalist olan isim” ve tüm son dakika detayları.

MasterChef ilk yarı finalist kim oldu? TV8 ile 3 Ocak MasterChef yarı finale kim çıktı, hangi yarışmacı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında adını son 4'e yazdıran Metin, Ayaz, Kıvanç ve Görkem adlı yarışmacılar yarı finale çıkan ilk yarışmacı olmak için Mehmet, Danilo ve Somer Şefler liderliğinde tezgah başında mücadele verdi. 3 aşamalı zorlu oyun sonrasında kazanan ismi öğrenmek isteyenler "son dakika MasterChef ilk yarı finalist kim oldu, hangi yarışmacı?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF İLK YARI FİNALİST KİM OLDU, HANGİ YARIŞMACI?

MasterChef ilk yarı finalist ve tüm son dakika bilgiler şöyle;



MasterChef Türkiye yarışmasının 3 Ocak 2023 Salı günü yayınlanan son bölümünde Metin, Ayaz, Kıvanç ve Görkem arasından birisi en başarılı yemekleri çıkararak ilk yarı finalist olmaya hak kazandı.



TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ana ürünlerle verilen sürede en başarılı yemekleri çıkarmak isteyen son 4 yarışmacıları tezgah başına geçerek hünerlerini sergiledi.



Yarı final öncesi kritik oyunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen sürenin dolmasının ardından jüri şefler yemekleri tek tek tadarak değerlendirmede bulundu.



Kritik oyunda ilk etabın ardından son etapta verilecek yemeği en başarılı şekilde hazırlamak için bir kez daha tezgah başına geçen yarışmacılar son yemeği de hazırlamaları sonrasında son kez tadım değerlendirmesi için jüri şeflerin tadımına sundu.



Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tadım değerlendirmesi yapmaları sonrasında sezonun ilk yarı finalistini belirledi.



MASTERCHEF İLK YARI FİNALİST KİM OLDU?

Acun Ilıcalı yapımcılığında 3 Ocak 2023 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde oynanan kritik oyunda kazanan KIVANÇ adını yarı finale ilk yazdıran yarışmacı oldu.


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MasterChef ilk yarı finalist kim oldu? TV8 ile 3 Ocak MasterChef yarı finale kim çıktı, hangi yarışmacı?
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