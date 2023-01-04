Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında adını son 4'e yazdıran Metin, Ayaz, Kıvanç ve Görkem adlı yarışmacılar yarı finale çıkan ilk yarışmacı olmak için Mehmet, Danilo ve Somer Şefler liderliğinde tezgah başında mücadele verdi. 3 aşamalı zorlu oyun sonrasında kazanan ismi öğrenmek isteyenler "son dakika MasterChef ilk yarı finalist kim oldu, hangi yarışmacı?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
MasterChef ilk yarı finalist ve tüm son dakika bilgiler şöyle;
MasterChef Türkiye yarışmasının 3 Ocak 2023 Salı günü yayınlanan son bölümünde Metin, Ayaz, Kıvanç ve Görkem arasından birisi en başarılı yemekleri çıkararak ilk yarı finalist olmaya hak kazandı.
Yarı final öncesi kritik oyunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen sürenin dolmasının ardından jüri şefler yemekleri tek tek tadarak değerlendirmede bulundu.
Kritik oyunda ilk etabın ardından son etapta verilecek yemeği en başarılı şekilde hazırlamak için bir kez daha tezgah başına geçen yarışmacılar son yemeği de hazırlamaları sonrasında son kez tadım değerlendirmesi için jüri şeflerin tadımına sundu.
Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tadım değerlendirmesi yapmaları sonrasında sezonun ilk yarı finalistini belirledi.