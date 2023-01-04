Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında adını son 4'e yazdıran Metin, Ayaz, Kıvanç ve Görkem adlı yarışmacılar yarı finale çıkan ilk yarışmacı olmak için Mehmet, Danilo ve Somer Şefler liderliğinde tezgah başında mücadele verdi. 3 aşamalı zorlu oyun sonrasında kazanan ismi öğrenmek isteyenler "son dakika MasterChef ilk yarı finalist kim oldu, hangi yarışmacı?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF İLK YARI FİNALİST KİM OLDU, HANGİ YARIŞMACI?

MasterChef ilk yarı finalist ve tüm son dakika bilgiler şöyle;