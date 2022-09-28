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Giriş Tarihi: 28.9.2022 00:25 Son Güncelleme: 28.9.2022 00:25

MasterChef Kaan kimdir? MasterChef Kaan Noyanalpan kaç yaşında, nereli?

MasterChef Kaan Noyanalpan ile ilgili detaylar merak edilerek “MasterChef Kaan kimdir, kaç yaşında, nereli?” şeklindeki sorular üzerinden bilgi edinilmeye çalışılıyor. Merak konusu olan MasterChef Kaan kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef Kaan kimdir? MasterChef Kaan Noyanalpan kaç yaşında, nereli?

Kaan Noyanalpan, masterchef son bölümde eleme adayı seçildi. Eleme potasına girmesi sonrasında hakkındaki bilgiler merak edilerek "MasterChef Kaan kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorular üzerinden yapılan araştırmalar devam ediyor.

MASTERCHEF KAAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

27 yaşındaki Kaan Noyanalpan, yarışmaya İzmir'den katılıyor. Liseyi İnönü Anadolu Lisesi'nde okuyan Kaan Noyanalpan, 7 yıldır restoranlarda aşçılık üzerine çalışmıştır. Şu anda Türk damak tadına uyarladıkları İtalyan mutfağı üzerine yemekler yapılan küçük bir restoranda çalışmaktadır.

Profesyonel aşçı olan Kaan Noyanalpan, MasterChef ilk turda tandır yatağında makarna ile 2 evet alarak bir üst tura çıktı. İkinci turda Serhan-Gülcan ile mücadele eden Kaan, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

MasterChef Kaan, şeflere yaptığı ballı dolgulu makarna ile MasterChef'te ana kadroda mücadele edecek 12. ve son yarışmacı olma hakkını elde etti.

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MasterChef Kaan kimdir? MasterChef Kaan Noyanalpan kaç yaşında, nereli?
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