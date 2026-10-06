MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 6 Ekim Salı MasterChef Türkiye haftanın takımları!

MasterChef Türkiye'de 6 Ekim 2026 Salı akşamı haftanın kaptanlık oyunu tamamlandı. Yarışmacıların şeflerin belirlediği yemek üzerinden hünerlerini sergilediği mücadelede en başarılı tabağı hazırlayan isim mavi takım kaptanlığını kazandı. Kaptanlık sonucunun ardından mavi ve kırmızı takımların yarışmacıları da netleşti. Böylece yeni haftanın takım kadroları belli oldu.