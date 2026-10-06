MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 6 Ekim Salı MasterChef Türkiye haftanın takımları!

MasterChef Türkiye'de 6 Ekim 2026 Salı akşamı haftanın kaptanlık oyunu tamamlandı. Yarışmacıların şeflerin belirlediği yemek üzerinden hünerlerini sergilediği mücadelede en başarılı tabağı hazırlayan isim mavi takım kaptanlığını kazandı. Kaptanlık sonucunun ardından mavi ve kırmızı takımların yarışmacıları da netleşti. Böylece yeni haftanın takım kadroları belli oldu.
MasterChef Türkiye'nin 6 Ekim 2026 Salı akşamındaki bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için mutfağa girdi. Şeflerin hazırlanan tabakları değerlendirmesinin ardından gecenin en başarılı performansını sergileyen yarışmacı belirleniyor.
MasterChef Türkiye'de kaptanlık mücadelesinin ardından yeni haftanın takım kadroları da netleşiyor. Mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanının belirlenmesiyle yarışmacıların hangi ekipte mücadele edeceği kesinleşiyor. Haftanın mavi ve kırmızı takımında yer alan isimler belli oluyor.