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Giriş Tarihi: 6.10.2026 23:30

MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 6 Ekim Salı MasterChef Türkiye haftanın takımları!

MasterChef Türkiye’de haftanın yeni takımları, 6 Ekim 2026 Salı akşamı oynanan kaptanlık oyununun ardından şekillendi. Yarışmacıların mavi takım kaptanlığı için mücadele ettiği gecede kazanan isim, takımını kurma ve karşı takıma kaptan seçme hakkını elde etti. Yeni bölümde yarışmacıların aileleriyle bir araya gelmesi de programa duygusal anlar kattı. MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu?

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MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 6 Ekim Salı MasterChef Türkiye haftanın takımları!
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MasterChef Türkiye'de 6 Ekim 2026 Salı akşamı haftanın kaptanlık oyunu tamamlandı. Yarışmacıların şeflerin belirlediği yemek üzerinden hünerlerini sergilediği mücadelede en başarılı tabağı hazırlayan isim mavi takım kaptanlığını kazandı. Kaptanlık sonucunun ardından mavi ve kırmızı takımların yarışmacıları da netleşti. Böylece yeni haftanın takım kadroları belli oldu.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNDA KAZANAN

MasterChef Türkiye'nin 6 Ekim 2026 Salı akşamındaki bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için mutfağa girdi. Şeflerin hazırlanan tabakları değerlendirmesinin ardından gecenin en başarılı performansını sergileyen yarışmacı belirleniyor.

MASTERCHEF YENİ HAFTA TAKIMLARI

MasterChef Türkiye'de kaptanlık mücadelesinin ardından yeni haftanın takım kadroları da netleşiyor. Mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanının belirlenmesiyle yarışmacıların hangi ekipte mücadele edeceği kesinleşiyor. Haftanın mavi ve kırmızı takımında yer alan isimler belli oluyor.

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MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef'te elenen son yarışmacı Batuhan oldu.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 6 Ekim Salı MasterChef Türkiye haftanın takımları!
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