Haftanın ilk oyununda yaşanan rekabetin ardından gözler mavi takım kaptanına ve onun belirleyeceği kırmızı takım kaptanına çevrildi. MasterChef'te yeni haftanın takımları şekillenirken kaptanlık oyununu kimin kazandığı, mavi ve kırmızı takımda hangi yarışmacıların yer aldığı araştırılıyor.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI BELLİ OLDU!

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık oyununda yarışmacılar en iyi döneri hazırlamak için mutfağa girdi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda rakiplerini geride bırakan Muhammed, haftanın mavi takım kaptanı olmayı başardı.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör