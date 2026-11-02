MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 2 Kasım 2026 MasterChef mavi ve kırmızı takım kadrosu

2 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNDA TEZGAH BAŞINA GEÇİLDİ

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de 2 Kasım Pazartesi akşamı yeni haftanın heyecanı başladı. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna şefliğinde oynanan kaptanlık oyununda yarışmacılar mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

Haftalık stratejilerin belirleneceği bu kritik gecede yarışmacılar ilk etapta istenen tabağı en ince detaylarına kadar kusursuz yapmak için ter döküyor.