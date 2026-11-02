MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 2 Kasım 2026 MasterChef mavi ve kırmızı takım kadrosu

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda haftanın ilk gününde tezgah başına geçen yarışmacılar, şeflerin istediği zorlu tabağı en iyi şekilde hazırlamak için zamana karşı yarıştı. İki etaplı değerlendirmenin ardından gecenin en başarılı tabağını sunan isim mavi takım kaptanlığı bandını koluna takıyor.
TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de 2 Kasım Pazartesi akşamı yeni haftanın heyecanı başladı. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna şefliğinde oynanan kaptanlık oyununda yarışmacılar mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.
Haftalık stratejilerin belirleneceği bu kritik gecede yarışmacılar ilk etapta istenen tabağı en ince detaylarına kadar kusursuz yapmak için ter döküyor.
Kaptanlık oyununun ilk etabında şeflerin beğenisini kazanan başarılı isimler final değerlendirmesine kalıyor. İkinci etapta yapılan tadımların ardından şeflerin oy birliğiyle gecenin en iyi tabağını hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanı olmaya hak kazanıyor.
Kazanan henüz açıklanmadı.
Mavi takım kaptanlığını kazanan yarışmacının kararıyla haftanın kırmızı takım kaptanı belirleniyor. Rekabeti artırmak ve dengeli bir mücadele oluşturmak adına stratejik bir hamle yapan mavi takım kaptanı, rakip takımın lideri olarak henüz seçtiği ismi belirlemedi.
Yeni haftanın kaptanları belli olduktan sonra mavi ve kırmızı takım yarışmacıları tek tek seçiliyor. Kaptanların sırayla yaptığı seçimlerin ardından MasterChef Türkiye'de yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kadroları şekilleniyor.
Mavi Takım: Kaptan [Açıklanıyor],
Kırmızı Takım: Kaptan [Açıklanıyor],