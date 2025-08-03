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Giriş Tarihi: 3.8.2025 21:03

MasterChef kim kazandı? 3 Ağustos Pazar Masterchef yedeklerden ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı?

MasterChef 2025 heyecanı tüm hızıyla sürerken, 3 Ağustos Pazar günü yayımlanan bölümde yedek yarışmacılar arasındaki rekabet nefes kesiyor. Ana kadroya katılmak için mücadele eden isimler arasından bir kişi MasterChef kadrosuna adını yazdırmayı başaracak. İzleyiciler ise büyük bir merakla "MasterChef yedeklerden kim kazandı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 3 Ağustos Pazar Masterchef yedeklerden ana kadroya kim girdi?

MasterChef kim kazandı? 3 Ağustos Pazar Masterchef yedeklerden ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı?

3 Ağustos Pazar akşamı ekranlara gelen MasterChef bölümü, yedek yarışmacıların ana kadroya girme mücadelesine sahne oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecede bir isim öne çıkarak MasterChef ana kadrosuna dahil olacak. Yarışmayı kaçıranlar ve kazanan ismi öğrenmek isteyenler şimdi "MasterChef'te kim kazandı, kadroya kim girdi?" sorusuna yanıt arıyor.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2025 yedeklerden ana kadroya giren isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef'te ana kadroya giren 20. yarışmacı İlhan oldu.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef'te ana kadroya giren ilk 20 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:

1. Grup Yarışmacıları:

Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.

2. Grup Yarışmacıları:

Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan

Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla

Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan

Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten

Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar

İkinci grupta ise ana kadroya yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz dahil oldu.

3. Grup Yarışmacıları:

Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer

Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu

Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan

Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem

Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem

Üçüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar Muratcan, Şule, Ömer, Yakup, Tunahan oldu.

4. Grup Yarışmacıları:

Ana kadroya giren 16. yarışmacı: Hakan

Ana kadroya giren 17. yarışmacı: Tunahan

Ana kadroya giren 18. yarışmacı: Sümeyye

Ana kadroya giren 19. yarışmacı: Merve Gezgin

Ana kadroya giren 20. yarışmacı: İlhan

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MasterChef kim kazandı? 3 Ağustos Pazar Masterchef yedeklerden ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı?
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