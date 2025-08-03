MasterChef kim kazandı? 3 Ağustos Pazar Masterchef yedeklerden ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı?

3 Ağustos Pazar akşamı ekranlara gelen MasterChef bölümü, yedek yarışmacıların ana kadroya girme mücadelesine sahne oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecede bir isim öne çıkarak MasterChef ana kadrosuna dahil olacak. Yarışmayı kaçıranlar ve kazanan ismi öğrenmek isteyenler şimdi "MasterChef'te kim kazandı, kadroya kim girdi?" sorusuna yanıt arıyor.
MasterChef Türkiye 2025 yedeklerden ana kadroya giren isim açıklandığında haberimize eklenecektir.
MasterChef'te ana kadroya giren ilk 20 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:
1. Grup Yarışmacıları:
Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan
Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül
Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay
Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur
Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal
MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.
2. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan
Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla
Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan
Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten
Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar
İkinci grupta ise ana kadroya yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz dahil oldu.
3. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer
Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu
Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan
Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem
Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem
Üçüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar Muratcan, Şule, Ömer, Yakup, Tunahan oldu.
4. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 16. yarışmacı: Hakan
Ana kadroya giren 17. yarışmacı: Tunahan
Ana kadroya giren 18. yarışmacı: Sümeyye
Ana kadroya giren 19. yarışmacı: Merve Gezgin
Ana kadroya giren 20. yarışmacı: İlhan