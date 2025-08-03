MasterChef kim kazandı? 3 Ağustos Pazar Masterchef yedeklerden ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı?

3 Ağustos Pazar akşamı ekranlara gelen MasterChef bölümü, yedek yarışmacıların ana kadroya girme mücadelesine sahne oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecede bir isim öne çıkarak MasterChef ana kadrosuna dahil olacak. Yarışmayı kaçıranlar ve kazanan ismi öğrenmek isteyenler şimdi "MasterChef'te kim kazandı, kadroya kim girdi?" sorusuna yanıt arıyor.