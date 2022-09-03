Haberler Yaşam Haberleri MasterChef kim kazandı? TV8 ile 2 Eylül 2022 MasterChef Masterclass’ı kim kazandı?
Giriş Tarihi: 3.9.2022 00:47 Son Güncelleme: 3.9.2022 00:49

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 2 Eylül 2022 MasterChef Masterclass’ı kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef son bölümde Danilo şef tarafından yarışmacılara Pizza masterclass’ı verildi. Danilo Şef tarafından verilen eğitimin ardından yarışamaya geçilen programda en başarılı pizza ürününü hazırlayan isim masterclass yarışmasını kazanan isim oldu. Yarışmayı takip edenler ise detayları merak ederek “MasterChef kim kazandı?” sorusuna cevap arıyor. MasterChef kim kazandı? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 2 Eylül 2022 MasterChef Masterclass’ı kim kazandı?

MasterChef Türkiye son bölümde masterclass mücadelesi ekranlara geldi. Danilo şef tarafından pizza eğitimi verilen yarışmacılar eğitim sonunda öğrenciklerini uyguladıkları bir yarışta karşılaştı. TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümde masterclass'ı kim kazandı öğrenmek isteyenler yoğun şekilde "MasterChef kim kazandı?" şeklindeki soruya cevap arıyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF KİM KAZANDI?

2 Eylül MasterChef masterclass oyununu kazanan isim ve diğer tüm detaylar şöyle;



2 Eylül 2022 Cuma günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölümde Danilo Şef tarafından MasterClass verildi.



Pizza masterclass'ı alan yarışmacılar ardından en iyi pizza'yı hazırlamak amacıyla tezgah başına geçti. Verilen süre sonunda şefler hazırlanan ürünleri tek tek tadarak değerlendirmede bulundu.



MASTERCHEF MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

Yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı pizza'yı yapan isim Yağız oldu ve ödülü kazandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef kim kazandı? TV8 ile 2 Eylül 2022 MasterChef Masterclass’ı kim kazandı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA