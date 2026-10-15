Haberler Yaşam Haberleri Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 14 Ekim MasterChef ödül oyununu kazanan isim belli oldu!
Giriş Tarihi: 15.10.2026 00:35 Son Güncelleme: 15.10.2026 00:36

Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 14 Ekim MasterChef ödül oyununu kazanan isim belli oldu!

MasterChef ödül oyununu kim aldı sorusu, yarışmanın son bölümünü kaçıran izleyicilerin gündeminde yer aldı. 14 Ekim 2026'da TV8 ekranlarına gelen bölümde yarışmacılar iki aşamalı ödül oyununda mücadele etti. Takım etabının ardından bireysel performansların belirleyici olduğu final turunda, şeflerin beğenisini kazanan tabak öne çıktı.

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Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 14 Ekim MasterChef ödül oyununu kazanan isim belli oldu!
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MasterChef'te 14 Ekim 2026 akşamı oynanan ödül oyunu, yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. İki etap üzerinden gerçekleştirilen oyunda ilk aşamada takım başarısı önem kazanırken ikinci turda yarışmacılar en iyi tabağı ortaya çıkarmaya çalıştı. Gecenin sonunda ödülü kazanan isim izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 14 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen ödül oyununun kazananı, kırmızı takımda yer alan Öykü oldu.

İlk etapta takım olarak mücadele eden yarışmacılar arasından ikinci tura yükselen kırmızı takım, final aşamasında bireysel performansını ortaya koydu. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda hazırladığı tabakla öne çıkan Öykü, gecenin büyük ödülünü kazanan isim oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN NE KADAR ALIYOR?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ödül oyununu kazanan yarışmacı, 100 bin TL'lik para ödülünün sahibi oluyor. 14 Ekim Çarşamba akşamı oynanan mücadelede de gecenin kazananı, performansıyla rakiplerini geride bırakarak bu ödülü almaya hak kazandı.

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Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 14 Ekim MasterChef ödül oyununu kazanan isim belli oldu!
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