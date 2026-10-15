Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 14 Ekim MasterChef ödül oyununu kazanan isim belli oldu!

MasterChef'te 14 Ekim 2026 akşamı oynanan ödül oyunu, yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. İki etap üzerinden gerçekleştirilen oyunda ilk aşamada takım başarısı önem kazanırken ikinci turda yarışmacılar en iyi tabağı ortaya çıkarmaya çalıştı. Gecenin sonunda ödülü kazanan isim izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.