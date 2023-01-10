MasterChef birincisi olan isim TV8 canlı yayınında bugün belli oluyor. Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlara gelen yarışmada finalistler Metin ve Kıvanç arasından zorlu final oyununda kazanan isim olanı merak edenler "son dakika MasterChef şampiyonu kim oldu, kim kazandı?" sorularına yanıt arıyor.
TV8 ile son dakika MasterChef şampiyonu kim oldu, kim kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;
10 Ocak 2023 Salı günü TV8 canlı yayınında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan 2022 MasterChef Türkiye finali, MasterChef Kıvanç ve Metin arasındaki kıran kırana mücadeleye sahne oluyor. Zorlu final gecesinde oynanan kritik oyunlarda en yüksek puana ulaşan yarışmacı 2022 MasterChef şampiyonu olarak önemli bir prestij ve büyük ödülün sahibi olacak.
TV8 canlı yayında gerçekleştirilen MasterChef final oyununda, sezon boyunca oynanan dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme oyunlarından başarıyla çıkan MasterChef Metin Yavuz ve Kıvanç Karadeniz, sezon şampiyonu olmak için Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde belirlenen ürünlerle 3 ayrı yemek yaparak en yüksek puanı elde etmeye çalıştı.
Kritik MasterChef final oyunlarının ilk etabında finalistler Kıvanç ve Metin, tezgah başına geçerek 3 yemeklik Türk Mutfağı menüsüyle ilk ve belki de en önemli ilk aşama yemeğini hazırlamak için jüri şeflerin verdiği süre içerisinde çalışmaya başladı. Süre sonunda Mehmet Danilo ve Somer şefler tadım değerlendirmesi yaparak yarışmacılara ilk puanlarını verdi.
Bu sonuçla final oyununun ilk etabını 20 puanla Kıvanç kazanmış oldu.
MasterChef Kıvanç ve Metin arasında oynanan kritik final oyununda ilk etabın sona ermesinin ardından sıra 2. etaba ve 3 yemeklik Dünya Mutfağı yemekleri menüsü hazırlamaya geldi. Jüri şeflerin Dünya Yemeklerini yorumlamasını istediği yarışmacılar tüm bilgi ve hünerlerini ikinci etaptan en yüksek puanla çıkmak için ortaya koydu. Verilen süre sonunda yapılan tadım değerlendirmesiyle Mehmet Danilo ve Somer şefler puanlarıyla iki yarışmacının toplam puanları şöyle oldu,
Bu sonuçla 2. oyunu kazanan isim Metin oldu.
MasterChef Şampiyonu olan ismin ödülünün ne olacağı yarışmayı izleyenler tarafından merak ediliyor. MasterChef birincisi ne kazanacak öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürürken ödüle ilişkin yapılan açıklamada MG marka E-HS model lüks otomobil verileceği duyuruldu.
MasterChef Metin Yavuz ve Kıvanç Karadeniz ilk 2 kritik final oyununun ardından sıra TV8 canlı yayınında 2 yarışmacının da kaderini belirleyecek olan imza yemeği hazırlama etabına geldi. Bu etapta 2 finalist özgün, yaratıcı ve lezzetli bir imza tabağı hazırlamak için tezgah başına geçti.
TV8 canlı yayın ile izleyicilerin karşısına çıkan kritik MasterChef finalinde şampiyonu belirleyecek olan 3. Etapta finalistler imza yemeği hazırlamak için verilen sürede en başarılı yemeği çıkarmak için kozlarını paylaştı.
Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik final oyununda verilen süre sonunda MasterChef Kıvanç ve Metin tarafından hazırlanan imza yemekleri tadım değerlendirmesi için son kez jüri şeflerin tadım değerlendirmesine sunuldu.
Acun Ilıcalı yapımcılığında 10 Ocak 2023 Salı günü TV8 canlı yayınında MasterChef Metin Yavuz ve Kıvanç Karadeniz arasında, Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde oynanan kritik final oyununda tadım değerlendirmesi sonrasında 2022 MasterChef Türkiye şampiyonu belli olacak.