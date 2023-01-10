MasterChef birincisi olan isim TV8 canlı yayınında bugün belli oluyor. Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlara gelen yarışmada finalistler Metin ve Kıvanç arasından zorlu final oyununda kazanan isim olanı merak edenler "son dakika MasterChef şampiyonu kim oldu, kim kazandı?" sorularına yanıt arıyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU, KİM KAZANDI?

TV8 ile son dakika MasterChef şampiyonu kim oldu, kim kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;