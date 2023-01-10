Haberler Yaşam Haberleri MasterChef Şampiyonu kim oldu? TV8 ile 2022 MasterChef birincisi-şampiyonu kim oldu, kazanan belli mi?
Giriş Tarihi: 10.1.2023 23:47 Son Güncelleme: 10.1.2023 23:48

MasterChef Şampiyonu kim oldu? TV8 ile 2022 MasterChef birincisi-şampiyonu kim oldu, kazanan belli mi?

MasterChef şampiyonu belli oluyor. Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölümde Metin ve Kıvanç kazanan olmak için kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan final oyununda kazanan ve şampiyon olan yarışmacı merak edilerek “son dakika MasterChef şampiyonu kim oldu, kim kazandı?” şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef Şampiyonu olan yarışmacı ve son dakika detaylar.

MasterChef Şampiyonu kim oldu? TV8 ile 2022 MasterChef birincisi-şampiyonu kim oldu, kazanan belli mi?

MasterChef birincisi olan isim TV8 canlı yayınında bugün belli oluyor. Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlara gelen yarışmada finalistler Metin ve Kıvanç arasından zorlu final oyununda kazanan isim olanı merak edenler "son dakika MasterChef şampiyonu kim oldu, kim kazandı?" sorularına yanıt arıyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU, KİM KAZANDI?

TV8 ile son dakika MasterChef şampiyonu kim oldu, kim kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;



10 Ocak 2023 Salı günü TV8 canlı yayınında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan 2022 MasterChef Türkiye finali, MasterChef Kıvanç ve Metin arasındaki kıran kırana mücadeleye sahne oluyor. Zorlu final gecesinde oynanan kritik oyunlarda en yüksek puana ulaşan yarışmacı 2022 MasterChef şampiyonu olarak önemli bir prestij ve büyük ödülün sahibi olacak.



TV8 canlı yayında gerçekleştirilen MasterChef final oyununda, sezon boyunca oynanan dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme oyunlarından başarıyla çıkan MasterChef Metin Yavuz ve Kıvanç Karadeniz, sezon şampiyonu olmak için Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde belirlenen ürünlerle 3 ayrı yemek yaparak en yüksek puanı elde etmeye çalıştı.

MASTERCHEF FİNALİ İLK ETABI KİM KAZANDI?

Kritik MasterChef final oyunlarının ilk etabında finalistler Kıvanç ve Metin, tezgah başına geçerek 3 yemeklik Türk Mutfağı menüsüyle ilk ve belki de en önemli ilk aşama yemeğini hazırlamak için jüri şeflerin verdiği süre içerisinde çalışmaya başladı. Süre sonunda Mehmet Danilo ve Somer şefler tadım değerlendirmesi yaparak yarışmacılara ilk puanlarını verdi.

Masterchef finali 1. oyun puanları şöyle;

  • KIVANÇ: 20

  • METİN: 18

Bu sonuçla final oyununun ilk etabını 20 puanla Kıvanç kazanmış oldu.

MASTERCHEF FİNAL OYUNU İKİNCİ ETABI KİM KAZANDI?

MasterChef Kıvanç ve Metin arasında oynanan kritik final oyununda ilk etabın sona ermesinin ardından sıra 2. etaba ve 3 yemeklik Dünya Mutfağı yemekleri menüsü hazırlamaya geldi. Jüri şeflerin Dünya Yemeklerini yorumlamasını istediği yarışmacılar tüm bilgi ve hünerlerini ikinci etaptan en yüksek puanla çıkmak için ortaya koydu. Verilen süre sonunda yapılan tadım değerlendirmesiyle Mehmet Danilo ve Somer şefler puanlarıyla iki yarışmacının toplam puanları şöyle oldu,

Masterchef finali 2. oyun puanları şöyle;

  • KIVANÇ: 41

  • METİN: 42

Bu sonuçla 2. oyunu kazanan isim Metin oldu.

MASTERCHEF ÖDÜLÜ NEDİR - BİRİNCİ NE KAZANACAK?

MasterChef Şampiyonu olan ismin ödülünün ne olacağı yarışmayı izleyenler tarafından merak ediliyor. MasterChef birincisi ne kazanacak öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürürken ödüle ilişkin yapılan açıklamada MG marka E-HS model lüks otomobil verileceği duyuruldu.

MASTERCHEF FİNAL OYUNU ÜÇÜNCÜ ETABI KİM KAZANDI?

MasterChef Metin Yavuz ve Kıvanç Karadeniz ilk 2 kritik final oyununun ardından sıra TV8 canlı yayınında 2 yarışmacının da kaderini belirleyecek olan imza yemeği hazırlama etabına geldi. Bu etapta 2 finalist özgün, yaratıcı ve lezzetli bir imza tabağı hazırlamak için tezgah başına geçti.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

TV8 canlı yayın ile izleyicilerin karşısına çıkan kritik MasterChef finalinde şampiyonu belirleyecek olan 3. Etapta finalistler imza yemeği hazırlamak için verilen sürede en başarılı yemeği çıkarmak için kozlarını paylaştı.

MASTERCHEF'İ KİM KAZANDI?

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik final oyununda verilen süre sonunda MasterChef Kıvanç ve Metin tarafından hazırlanan imza yemekleri tadım değerlendirmesi için son kez jüri şeflerin tadım değerlendirmesine sunuldu.



MASTERCHEF BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Acun Ilıcalı yapımcılığında 10 Ocak 2023 Salı günü TV8 canlı yayınında MasterChef Metin Yavuz ve Kıvanç Karadeniz arasında, Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde oynanan kritik final oyununda tadım değerlendirmesi sonrasında 2022 MasterChef Türkiye şampiyonu belli olacak.



MasterChef şampiyonu olan isim belli olduğunda tüm detaylar burada olacak.

TV8 CANLI YAYIN İZLE

TV8 canlı izle linkiyle MasterChef finalini anbean takip edebilirsiniz.

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

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