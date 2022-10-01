MasterChef Şule kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Şule Yaman kaç yaşında, nereli?

MasterChef Şule ile ilgili bilgiler, önceki gece yapılan eleme adayı seçiminde potaya girmesi sonrasında merak edilerek "MasterChef Şule kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF ŞULE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

24 yaşındaki yarışmacı Şule Yaman aslen Samsun Çarşambalı. Ancak Trabzon'da doğup büyüyen yarışmacı harita mühendisi.

Eğitimine yüksek lisans ile devam eden Yaman, yarışmaya Bolu'dan katılıyor. İlk elemede yahnili kaçamak yemeği ile üç şeften de evet oyu alan yarışması yedek listeden kadroya giren son yarışmacı oldu.