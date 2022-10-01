Haberler Yaşam Haberleri MasterChef Şule kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Şule Yaman kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 1.10.2022 01:32 Son Güncelleme: 1.10.2022 01:32

MasterChef Şule kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Şule Yaman kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye son bölümde eleme potasına giren MasterChef Şule ile ilgili detaylar merak edilerek “MasterChef Şule kimdir, kaç yaşında, nereli?” şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan MasterChef Şule kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef Şule kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Şule Yaman kaç yaşında, nereli?

MasterChef Şule ile ilgili bilgiler, önceki gece yapılan eleme adayı seçiminde potaya girmesi sonrasında merak edilerek "MasterChef Şule kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF ŞULE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

24 yaşındaki yarışmacı Şule Yaman aslen Samsun Çarşambalı. Ancak Trabzon'da doğup büyüyen yarışmacı harita mühendisi.

Eğitimine yüksek lisans ile devam eden Yaman, yarışmaya Bolu'dan katılıyor. İlk elemede yahnili kaçamak yemeği ile üç şeften de evet oyu alan yarışması yedek listeden kadroya giren son yarışmacı oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması: KPPS ön inceleme raporu bugün görüşülecek
SON DAKİKA! Vladimir Putin'in ilhak kararı hamlesine Zelenskiy'den yanıt: Ukrayna NATO'ya başvurdu
SON DAKİKA: Aile destek ödemeleri artırıldı! İlavelerle program yüzde 66 yükseldi
TOKİ kura çekimi takvimi 2022: TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 2+1 ve 3+1 TOKİ başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet!
SON DAKİKA | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş açıklamalar: Rusya'nın ilhakını asla tanımayacağız
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Eylül MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayları
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
Aile Destek Paketi başvuru ekranı: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef Şule kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Şule Yaman kaç yaşında, nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA