Masterchef Türkiye ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 24 Ağustos 2022 Masterchef Türkiye eleme adayları kimler oldu?

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, 24 Ağustos 2022 Çarşamba akşamı 50. bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, soğan çorbası, nicoise salatası, ciğer terrine, dağ mantarlı quiche, croque madame, beef bourguinon ve ekler menüsünü hazırlamak için zamanla yarıştı. Verilen sürenin sonunda yapılan yemekleri tadan şefler, dokunulmazlık oyununu kazanan takımı belirledi. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu için mücadele etti ve gecenin sonunda iki yarışmacı eleme potasına gönderildi. Peki, MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kimler oldu? İşte 24 Ağustos 2022 MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları...
Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan Fransız Cafe Mutfağı'na ait yemekleri yapmalarını istedi.
Günün menüsündeki yemekler şöyle oldu:
TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılarla ilgili detaylar şöyle;
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, Fransız Cafe Mutfağı menüsünde yer alan yemekleri, mavi ve kırmızı takım arasından en başarılı yapan takım bugünkü dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti.
Seçilen menüdeki yemekleri tadıp değerlendiren Mehmet, Danilo ve Somer şefler sırasıyla mavi ve kırmızı takımların aldıkları puanları açıkladı. Bu açıklama sonucunda en yüksek puanı alan mavi takım, dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.
MasterChef 2022 son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda başarısız olan kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etmek durumunda kaldı.
Oyunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen incir ürünüyle en başarılı tabağı hazırlayan isim belli oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme adayını belirleme hakkına sahip olan isim MasterChef Serpilay Salkım oldu.
MasterChef Türkiye'nin 24 Ağustos akşamı yayınlanan 50. bölümünde yapılan bireysel dokunulmazlık oyunu ve takım içi oylama sonrası günün eleme adayları belli oldu.
Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim, ilk eleme adayı olarak MasterChef Büşra Zambak'ı seçti. Diğer eleme adayı ise takım içi oylama sonucu belirlendi ve … eleme potasına gönderildi.