Haberler Yaşam Haberleri Masterchef Türkiye ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 24 Ağustos 2022 Masterchef Türkiye eleme adayları kimler oldu?
Giriş Tarihi: 24.8.2022 23:19 Son Güncelleme: 24.8.2022 23:32

Masterchef Türkiye ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 24 Ağustos 2022 Masterchef Türkiye eleme adayları kimler oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de, 24 Ağustos Çarşamba akşamı sezonun ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, şeflerin belirlediği Fransız Cafe Mutfağı yemeklerini rakiplerinden daha başarılı yapmak için tüm hünerlerini sergiledi. Verilen süre sonunda yemekleri en iyi yapan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık için mücadele etti ve ardından eleme adayları belirlendi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 24 Ağustos 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar…

Masterchef Türkiye ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 24 Ağustos 2022 Masterchef Türkiye eleme adayları kimler oldu?

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, 24 Ağustos 2022 Çarşamba akşamı 50. bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, soğan çorbası, nicoise salatası, ciğer terrine, dağ mantarlı quiche, croque madame, beef bourguinon ve ekler menüsünü hazırlamak için zamanla yarıştı. Verilen sürenin sonunda yapılan yemekleri tadan şefler, dokunulmazlık oyununu kazanan takımı belirledi. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu için mücadele etti ve gecenin sonunda iki yarışmacı eleme potasına gönderildi. Peki, MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kimler oldu? İşte 24 Ağustos 2022 MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları...

MASTERCHEF GÜNÜN MENÜSÜ | 24 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan Fransız Cafe Mutfağı'na ait yemekleri yapmalarını istedi.

Günün menüsündeki yemekler şöyle oldu:

  • Soğan çorbası
  • Nicoise salatası
  • Ciğer terrine
  • Dağ mantarlı quiche
  • Croque madame
  • Beef bourguinon
  • Ekler

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılarla ilgili detaylar şöyle;

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, Fransız Cafe Mutfağı menüsünde yer alan yemekleri, mavi ve kırmızı takım arasından en başarılı yapan takım bugünkü dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti.

MASTERCHEF İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Seçilen menüdeki yemekleri tadıp değerlendiren Mehmet, Danilo ve Somer şefler sırasıyla mavi ve kırmızı takımların aldıkları puanları açıkladı. Bu açıklama sonucunda en yüksek puanı alan mavi takım, dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2022 son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda başarısız olan kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etmek durumunda kaldı.

Oyunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen incir ürünüyle en başarılı tabağı hazırlayan isim belli oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme adayını belirleme hakkına sahip olan isim MasterChef Serpilay Salkım oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'nin 24 Ağustos akşamı yayınlanan 50. bölümünde yapılan bireysel dokunulmazlık oyunu ve takım içi oylama sonrası günün eleme adayları belli oldu.

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim, ilk eleme adayı olarak MasterChef Büşra Zambak'ı seçti. Diğer eleme adayı ise takım içi oylama sonucu belirlendi ve … eleme potasına gönderildi.

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Masterchef Türkiye ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 24 Ağustos 2022 Masterchef Türkiye eleme adayları kimler oldu?
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