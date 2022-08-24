Masterchef Türkiye ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 24 Ağustos 2022 Masterchef Türkiye eleme adayları kimler oldu?

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, 24 Ağustos 2022 Çarşamba akşamı 50. bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, soğan çorbası, nicoise salatası, ciğer terrine, dağ mantarlı quiche, croque madame, beef bourguinon ve ekler menüsünü hazırlamak için zamanla yarıştı. Verilen sürenin sonunda yapılan yemekleri tadan şefler, dokunulmazlık oyununu kazanan takımı belirledi. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu için mücadele etti ve gecenin sonunda iki yarışmacı eleme potasına gönderildi. Peki, MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kimler oldu? İşte 24 Ağustos 2022 MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları...

MASTERCHEF GÜNÜN MENÜSÜ | 24 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan Fransız Cafe Mutfağı'na ait yemekleri yapmalarını istedi.

Günün menüsündeki yemekler şöyle oldu:

Soğan çorbası

Nicoise salatası

Ciğer terrine

Dağ mantarlı quiche

Croque madame

Beef bourguinon

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MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılarla ilgili detaylar şöyle;