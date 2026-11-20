TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de rekabet giderek kızışıyor. 18 Kasım tarihli bölümde dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen takımlar, şeflerden yüksek puan almak için mücadele etti. Oyun sonunda kaybeden takımda yapılan değerlendirmeyle haftanın 3. eleme adayı belli oldu.
MasterChef Türkiye'de haftanın dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım karşı karşıya geldi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda gecenin kazananı mavi takım oldu. Böylece mavi takım dokunulmazlığı alırken, kırmızı takım eleme potasına girme riskiyle karşı karşıya kaldı.