MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 2 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te nefes kesen mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın kritik dokunulmazlık oyununda takımlar mutfakta hünerlerini sergilerken, izleyiciler sonucu öğrenmek için yarışmaya kilitlendi. Gözler hem dokunulmazlığı alan takımda hem de eleme potasına giden isimde. 2 Eylül MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ilk dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Ayla (Takım Kaptanı)
Hakan
Sümeyye
Onur
Eylül
Özkan
Sercan
İhsan
Cansu
İrem
Kırmızı Takım
Çağlar (Takım Kaptanı)
Çağatay
Furkan
Sezer
Gizem
Mert
Ayten
Nisa
İlhan
Barış