MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 2 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?

Giriş Tarihi: 2.9.2025 21:13

MasterChef Türkiye’de heyecan her geçen gün artıyor. Kırmızı ve mavi takım arasında oynanan dokunulmazlık oyunu, izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip edildi. Günün sonunda hangi takımın dokunulmazlığı kazanacağı ve eleme potasına kimin gideceği soruları öne çıktı. Peki, 2 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te nefes kesen mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın kritik dokunulmazlık oyununda takımlar mutfakta hünerlerini sergilerken, izleyiciler sonucu öğrenmek için yarışmaya kilitlendi. Gözler hem dokunulmazlığı alan takımda hem de eleme potasına giden isimde. 2 Eylül MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ilk dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

Mavi Takım

Ayla (Takım Kaptanı)

Hakan

Sümeyye

Onur

Eylül

Özkan

Sercan

İhsan

Cansu

İrem

Kırmızı Takım

Çağlar (Takım Kaptanı)

Çağatay

Furkan

Sezer

Gizem

Mert

Ayten

Nisa

İlhan

Barış

