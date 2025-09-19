MASTERCHEF’TE ELEME POTASI BELLİ OLUYOR! 19 Eylül MasterChef Türkiye’de eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te kritik viraja girildi. Yeni bölümde, yarışmacılar haftanın son takım oyununda mutfakta kıyasıya rekabet edecek. Geçtiğimiz günlerde oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmış, kırmızı takımdan Barış ve Murat Can ise eleme potasına girmişti. Şimdi ise gözler haftanın devamında: 19 Eylül Cuma günü dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef'te gecenin öne çıkan anları...