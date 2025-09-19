MASTERCHEF’TE ELEME POTASI BELLİ OLUYOR! 19 Eylül MasterChef Türkiye’de eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te kritik viraja girildi. Yeni bölümde, yarışmacılar haftanın son takım oyununda mutfakta kıyasıya rekabet edecek. Geçtiğimiz günlerde oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmış, kırmızı takımdan Barış ve Murat Can ise eleme potasına girmişti. Şimdi ise gözler haftanın devamında: 19 Eylül Cuma günü dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef'te gecenin öne çıkan anları...
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK HEYECANI
MasterChef'te haftanın en kritik oyunu için geri sayım sürüyor. Yarışmacılar son dokunulmazlık için mutfakta tüm hünerlerini sergilerken, şeflerin vereceği karar gecenin kazananını belirleyecek. Üçüncü dokunulmazlık oyununun galibi, bu akşam açıklanacak sonuçla belli olacak.
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI NETLEŞİYOR
Haftanın eleme adayları henüz açıklanmadı. Takım oyunlarının ardından yapılacak oylama ile eleme potasına gidecek isimler belli olacak. Yarışmacıların isimleri şefler tarafından duyurulduğunda, tüm detayları sizlerle paylaşacağız.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Sezer
Furkan
Barış
Murat Can