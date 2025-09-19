Haberler Yaşam Haberleri MASTERCHEF'TE ELEME POTASI BELLİ OLUYOR! 19 Eylül MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 19.9.2025 22:00

MASTERCHEF'TE ELEME POTASI BELLİ OLUYOR! 19 Eylül MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye’de final haftasına doğru heyecan giderek yükseliyor. Bu akşam, mavi ve kırmızı takım haftanın son dokunulmazlık oyunu için mutfakta kozlarını paylaştı. Şefler, yarışmacılardan geleneksel lezzetlerden biri olan künefe yapmalarını isteyerek işleri iyice zorlaştırdı. Kritik gecede hem beşinci hem de altıncı eleme adayı belli olurken, izleyiciler gözünü sonucu belirleyen o anlara çevirdi. Peki, 19 Eylül Cuma günü dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef’te gecenin galibi...

MASTERCHEF’TE ELEME POTASI BELLİ OLUYOR! 19 Eylül MasterChef Türkiye’de eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te kritik viraja girildi. Yeni bölümde, yarışmacılar haftanın son takım oyununda mutfakta kıyasıya rekabet edecek. Geçtiğimiz günlerde oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmış, kırmızı takımdan Barış ve Murat Can ise eleme potasına girmişti. Şimdi ise gözler haftanın devamında: 19 Eylül Cuma günü dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef'te gecenin öne çıkan anları...

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK HEYECANI

MasterChef'te haftanın en kritik oyunu için geri sayım sürüyor. Yarışmacılar son dokunulmazlık için mutfakta tüm hünerlerini sergilerken, şeflerin vereceği karar gecenin kazananını belirleyecek. Üçüncü dokunulmazlık oyununun galibi, bu akşam açıklanacak sonuçla belli olacak.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİMİN OLDU?

Takım oyununda mağlubiyet yaşayan yarışmacılar, bu kez bireysel dokunulmazlık için mutfağa çıktı. Şeflerin istediği tabağı en iyi şekilde hazırlayan isim, günün sonunda kritik avantajı elde ederek bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI NETLEŞİYOR

Haftanın eleme adayları henüz açıklanmadı. Takım oyunlarının ardından yapılacak oylama ile eleme potasına gidecek isimler belli olacak. Yarışmacıların isimleri şefler tarafından duyurulduğunda, tüm detayları sizlerle paylaşacağız.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Sezer

Furkan

Barış

Murat Can

ARKADAŞINA GÖNDER
MASTERCHEF'TE ELEME POTASI BELLİ OLUYOR! 19 Eylül MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz