MasterChef’te kaptanlar belli oldu! İşte 12 Ekim Masterchef Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık heyecanı yaşandı. 12 Ekim 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, takım kaptanlığını kazanmak için mutfakta hünerlerini sergiledi. Gecenin ardından MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim ile Mavi Takım ve Kırmızı Takım kaptanları merak konusu oldu.