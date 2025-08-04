Haberler Yaşam Haberleri MasterChef'te kaptanlık oyunu! TV8 ile 4 Ağustos 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 4.8.2025 21:50

MasterChef'te kaptanlık oyunu! TV8 ile 4 Ağustos 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef 2025’te yeni haftanın heyecanı kaptanlık oyunu ile başladı. 4 Ağustos Pazartesi akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için kıyasıya mücadele etti. İzleyiciler ise “MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte haftanın kaptanı ve son bölümde yaşananlar…

MasterChef’te kaptanlık oyunu! TV8 ile 4 Ağustos 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te yeni hafta kaptanlık mücadelesiyle start aldı. 4 Ağustos 2025 tarihli bölümde yarışmacılar, mavi takımın kaptanı olmak için mutfakta en iyi tabağı çıkarma çabasına girdi. Kaptanlık oyununun sonunda gecenin birincisi belli olacak. İzleyenler "Bugün MasterChef'te kaptan kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor. TV8'de ekrana gelen son bölümde neler yaşandı? İşte, detaylar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef'te ana kadroya giren ilk 20 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:

1. Grup Yarışmacıları:

Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.

2. Grup Yarışmacıları:

Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan

Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla

Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan

Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten

Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar

İkinci grupta ise ana kadroya yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz dahil oldu.

3. Grup Yarışmacıları:

Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer

Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu

Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan

Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem

Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem

Üçüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar Muratcan, Şule, Ömer, Yakup, Tunahan oldu.

4. Grup Yarışmacıları:

Ana kadroya giren 16. yarışmacı: Hakan

Ana kadroya giren 17. yarışmacı: Tunahan

Ana kadroya giren 18. yarışmacı: Sümeyye

Ana kadroya giren 19. yarışmacı: Merve Gezgin

Ana kadroya giren 20. yarışmacı: İlhan

MasterChef dördüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren 4 yarışmacı Mert, Ali İhsan, Edanur ve Aslı oldu.

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MasterChef'te kaptanlık oyunu! TV8 ile 4 Ağustos 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
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