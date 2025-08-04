MasterChef’te kaptanlık oyunu! TV8 ile 4 Ağustos 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te yeni hafta kaptanlık mücadelesiyle start aldı. 4 Ağustos 2025 tarihli bölümde yarışmacılar, mavi takımın kaptanı olmak için mutfakta en iyi tabağı çıkarma çabasına girdi. Kaptanlık oyununun sonunda gecenin birincisi belli olacak. İzleyenler "Bugün MasterChef'te kaptan kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor. TV8'de ekrana gelen son bölümde neler yaşandı? İşte, detaylar...
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.
MasterChef'te ana kadroya giren ilk 20 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:
1. Grup Yarışmacıları:
Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan
Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül
Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay
Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur
Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal
MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.
2. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan
Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla
Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan
Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten
Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar
İkinci grupta ise ana kadroya yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz dahil oldu.
3. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer
Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu
Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan
Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem
Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem
Üçüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar Muratcan, Şule, Ömer, Yakup, Tunahan oldu.
4. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 16. yarışmacı: Hakan
Ana kadroya giren 17. yarışmacı: Tunahan
Ana kadroya giren 18. yarışmacı: Sümeyye
Ana kadroya giren 19. yarışmacı: Merve Gezgin
Ana kadroya giren 20. yarışmacı: İlhan
MasterChef dördüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren 4 yarışmacı Mert, Ali İhsan, Edanur ve Aslı oldu.