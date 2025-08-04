MasterChef’te kaptanlık oyunu! TV8 ile 4 Ağustos 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te yeni hafta kaptanlık mücadelesiyle start aldı. 4 Ağustos 2025 tarihli bölümde yarışmacılar, mavi takımın kaptanı olmak için mutfakta en iyi tabağı çıkarma çabasına girdi. Kaptanlık oyununun sonunda gecenin birincisi belli olacak. İzleyenler "Bugün MasterChef'te kaptan kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor. TV8'de ekrana gelen son bölümde neler yaşandı? İşte, detaylar...