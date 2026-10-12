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Giriş Tarihi: 12.10.2026 01:05

MasterChef'te kim elendi? 11 Ekim MasterChef ‘e veda eden yarışmacı açıklandı

MasterChef Türkiye’de 11 Ekim 2026 Pazar akşamı yayınlanan eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim belli oldu. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan bölümde, eleme potasındaki yarışmacılar mutfakta kalabilmek için son hünerlerini sergiledi. Haftanın sonunda hayallerine veda eden yarışmacının kim olduğu merak konusu oldu.

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MasterChef’te kim elendi? 11 Ekim MasterChef ‘e veda eden yarışmacı açıklandı
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MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı sona erdi ve yarışmaya veda eden isim açıklandı. 11 Ekim 2026 Pazar akşamı ekrana gelen bölümde, eleme potasındaki yarışmacılar şeflerin değerlendirmesinden geçmek için kıyasıya yarıştı. Gecenin sonunda MasterChef hayallerine veda eden isim izleyicilerin gündemine oturdu.

11 EKİM 2026 MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi tamamlandı. 11 Ekim 2026 Pazar akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde, eleme potasında yer alan yarışmacılar ana kadroda kalabilmek için mücadele etti. Şeflerin değerlendirmesinin ardından MasterChef'e veda eden isim BUSE oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

MasterChef Türkiye'de dokuzuncu haftanın eleme potasında sekiz yarışmacı yer aldı. Haftalık mücadelelerin ardından eleme gecesinde tezgâh başına geçen isimler, yarışmaya devam edebilmek için hünerlerini sergiledi.

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11 Ekim 2026 tarihli eleme gecesinde potada bulunan yarışmacılar şunlardı:

Nurten,
Ayşe,
Nilay,
Buse,
Hasan Alp,
Şadi,
Enes,
Kübra.

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MasterChef'te kim elendi? 11 Ekim MasterChef ‘e veda eden yarışmacı açıklandı
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