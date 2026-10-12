MasterChef’te kim elendi? 11 Ekim MasterChef ‘e veda eden yarışmacı açıklandı

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı sona erdi ve yarışmaya veda eden isim açıklandı. 11 Ekim 2026 Pazar akşamı ekrana gelen bölümde, eleme potasındaki yarışmacılar şeflerin değerlendirmesinden geçmek için kıyasıya yarıştı. Gecenin sonunda MasterChef hayallerine veda eden isim izleyicilerin gündemine oturdu.