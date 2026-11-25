Büyük ödül için tezgah başına geçen yarışmacıların performansı izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Takım mücadelesinin ardından bireysel rekabetin de ön plana çıktığı gecede ödülün sahibi merak konusu oldu. İşte, MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı...
Masterchef 2026'nın ödül oyununun ilk etabında Şadi, Tolğa, Muhammed, Burçin, Tolgahan ve Nilah en başarılı tabakları çıkartarak ikinci tura yükselen isimler oldu.
İkinci turda yarışmacılar bireysel olarak karşı karşıya geldi. Şefler yarışmacılardan 'Churros' yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkartan ve ödül oyunun sahibi olan isim ise Armağan oldu.