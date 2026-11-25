Büyük ödül için tezgah başına geçen yarışmacıların performansı izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Takım mücadelesinin ardından bireysel rekabetin de ön plana çıktığı gecede ödülün sahibi merak konusu oldu. İşte, MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI, KİM ALDI?

Masterchef 2026'nın ödül oyununun ilk etabında Şadi, Tolğa, Muhammed, Burçin, Tolgahan ve Nilah en başarılı tabakları çıkartarak ikinci tura yükselen isimler oldu.