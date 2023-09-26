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Giriş Tarihi: 26.9.2023 09:18 Son Güncelleme: 26.9.2023 09:28

Matematik öğretmeni kaza kurbanı oldu

İzmir’de motosikletiyle orta refüje çarpan motosiklet sürücüsü matematik öğretmeni Ahmet Mustafa Yıldırım hayatını kaybetti. Bir dershanede görev yapan Yıldırım’ın kız arkadaşıyla buluştuktan sonra evine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Matematik öğretmeni kaza kurbanı oldu

Kaza, dün gece saat 04.00 sıralarında Konak ilçesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Kız arkadaşı ile buluştuktan sonra evine gitmek için yola çıkan Ahmet Mustafa Yıldırım'ın kontrolünü kaybettiği motosiklet, refüje çarptı.

Yıldırım yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ahmet Mustafa Yıldırım'ın kaza yaptığını öğrenip gelen kız arkadaşı, sinir krizi geçirdi. Yıldırım'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Matematik öğretmeni olan Ahmet Mustafa Yıldırım'ın, bir dershanede görev yaptığı belirtildi.

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Matematik öğretmeni kaza kurbanı oldu
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