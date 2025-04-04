Matia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi Türkiye’yi ağlattı: Çiçeğim derdi bana… Bu işin peşini bırakmayacağım!

SON DAKİKA… Türkiye'nin konuştuğu olay, İstanbul Kadıköy'deki Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı'nda 24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında yaşandı. 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için gittiği bit pazarında hiç tanımadığı iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
"DEŞERİM SENİ" DEYİP SALDIRMIŞLAR
15 ve 16 yaşlarındaki U.B. ile B.B. Mattia'ya "deşerim seni" diyerek saldırdı. 6 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mattia Ahmet, 15 günlük yaşam mücadelesine rağmen kurtarılamadı.
BAŞKAN ERDOĞAN ACILI AİLEYİ KABUL ETTİ
Anne Yasemin Minguzzi ile baba Andrea Minguzzi ise oğullarının katillerinin en ağır cezayı almaları için mücadele başlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dün Minguzzi çifti ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi ve acılarını paylaştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ" MESAJI
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da yer aldı. Aileye taziye dileklerini ileten Erdoğan, "Adalet Bakanımızın da katıldığı görüşmede, Mattia Ahmet'in hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen hukuki süreci ayrıntılı şekilde ele aldık. Bu acının tarifi yok. Evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum. Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da hunharca katledilen evladımız Mattia Ahmet Minguzzi'nin kıymetli ailesiyle bugün bir araya geldik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 3, 2025
Adalet Bakanımızın da katıldığı görüşmede, Mattia Ahmet'in hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen hukuki süreci ayrıntılı şekilde ele aldık.… pic.twitter.com/wE97h5VrPO
ACILI ANNENİN SÖZLERİ TÜRKİYE'Yİ AĞLATTI: ÇİÇEĞİM DERDİ BANA…
Acılı anne Yasemin Minguzzi'nin YouTube'da katıldığı programdaki sözleri ise Türkiye'yi ağlattı. Oğlu Ahmet'in bıçaklandığı haberini sabah 08.30'da aldığını söyleyen Anne Minguzzi "Ameliyat 4 saat sürüyor aslında kötü geçmiyor. Üç kere arkadan üç kere ölümcül kalpten bıçaklanmış. Doktorlar "Ameliyat güzel geçti ama ne kadar oksijensiz kaldı o arada onu bilmiyoruz. Uyanır mı uyanmaz mı uyanırsa da felç kalabilir" dediler.
Evet sonuna kadar ümidimiz vardı sonuna kadar dua ettim yalvardım Allah'ım Şafi Şifa sürekli sürekli. Ama sabah 5'te bizi uyandırdılar yoğun bakım kapısının önüne gittik 'Başınız sağ olsun annesi vefat etti' dediler. Onu son kez gördüm. Gözündeki doğum lekesinden kan damlıyordu hiç unutmuyorum. Bana çiçeğim, çiçeğim hep böyle diyordu bana…" diyerek ağladı.
"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"
Evladının katillerine karşı hukuk mücadelesini sürdüreceğini ve en ağır cezayı almalarını istediğini söyleyen anne Yasemin Minguzzi, "Ahmet 'Af edersin kardeşim' demiş o da 'Sen bana nasıl kardeşim dersin deşerim seni' demiş. Ahmet yerde can çekişirken diğer çocuk da kafasına tekme atmış. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bırakmayacağım! Ahmet'ten geçti. Bir tane Ahmet kaybettim ama binlerce Ahmet'im var benim şimdi bırakmayacağım hiçbirini bırakmayacağım hak ettikleri cezayı bulsunlar" açıklamasını yaptı.
ACILI BABADAN AİLELERE AĞLATAN ÇAĞRI: ÇOCUKLARINIZIN TADINI ÇIKARIN…
Acılı baba Andrea Minguzzi'nin son sözleri ise Türkiye'nin yüreğini yaktı: Ahmet melek oldu. Ben bütün babalara diyorum bazen sıkılıyoruz çocuklarımızın ellerine telefon veriyoruz ancak kalbimizi açmayı unutmayalım. Sizin çocuklarınızın tadını çıkartın. Çünkü en güzel şey bu dünyada bu. Çocuklarınızla daha çok vakit geçirin…