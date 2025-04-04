Matia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi Türkiye’yi ağlattı: Çiçeğim derdi bana… Bu işin peşini bırakmayacağım!

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Evladının katillerine karşı hukuk mücadelesini sürdüreceğini ve en ağır cezayı almalarını istediğini söyleyen anne Yasemin Minguzzi, "Ahmet 'Af edersin kardeşim' demiş o da 'Sen bana nasıl kardeşim dersin deşerim seni' demiş. Ahmet yerde can çekişirken diğer çocuk da kafasına tekme atmış. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bırakmayacağım! Ahmet'ten geçti. Bir tane Ahmet kaybettim ama binlerce Ahmet'im var benim şimdi bırakmayacağım hiçbirini bırakmayacağım hak ettikleri cezayı bulsunlar" açıklamasını yaptı.