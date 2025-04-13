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Giriş Tarihi: 13.4.2025 14:24 Son Güncelleme: 13.4.2025 14:36

Mattia Ahmet Minguzzi’nin bu fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı: Ben yavrunuzu 2022’de...

Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’nin yaptığı son paylaşım milyonları duygulandırdı. Bir takipçisinden gelen mesajla; Oğlunun 2022 yılında çekilen fotoğrafını ilk kez gören Minguzzi, “Bu fotoğrafı paylaştığınız için size teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Mesajı gönderen kişi ise o fotoğrafın hikayesini anlattı…

Mattia Ahmet Minguzzi’nin bu fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı: Ben yavrunuzu 2022’de...

Yürekleri yakan olay 24 Ocak günü İstanbul Kadıköy'de yaşanmıştı. Bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi, tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.

Oğlu için adalet mücadelesi başlatan anne Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin sosyal medya hesabındaki son paylaşımı ise herkesi duygulandırdı.

Bir takipçisinden gelen mesajla; oğlunun 2022 yılında çekilmiş olon fotoğrafını ilk kez gören Minguzzi, "Bu fotoğrafı paylaştığınız için size teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf gönderen kişi ise o günü şu sözlerle anlattı: Yasemin hanım başınız sağolsun Rabbim size sabırların en büyüğünü versin. Ben yavrunuzu 2022 yılında istiklal caddesinde çin büfede yemek yerken görmüştüm..

Tek başına oturmuş güzel güzel yemeğini yiyordu ve o kadar güzel bir enerjisi aurası vardı ki fark etmemek mümkün değildi.. acı olay tv de görünce hemen tanıdım. geçenlerde arşivden bu fotoğrafı buldum çok etkilendim. özel olduğuna inandığım yavrunuz her zaman dualarımda olacak

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Mattia Ahmet Minguzzi’nin bu fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı: Ben yavrunuzu 2022’de...
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