Mattia Ahmet Minguzzi’nin bu fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı: Ben yavrunuzu 2022’de...

Yürekleri yakan olay 24 Ocak günü İstanbul Kadıköy'de yaşanmıştı. Bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi, tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.
Oğlu için adalet mücadelesi başlatan anne Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin sosyal medya hesabındaki son paylaşımı ise herkesi duygulandırdı.
Fotoğraf gönderen kişi ise o günü şu sözlerle anlattı: Yasemin hanım başınız sağolsun Rabbim size sabırların en büyüğünü versin. Ben yavrunuzu 2022 yılında istiklal caddesinde çin büfede yemek yerken görmüştüm..
Tek başına oturmuş güzel güzel yemeğini yiyordu ve o kadar güzel bir enerjisi aurası vardı ki fark etmemek mümkün değildi.. acı olay tv de görünce hemen tanıdım. geçenlerde arşivden bu fotoğrafı buldum çok etkilendim. özel olduğuna inandığım yavrunuz her zaman dualarımda olacak