Mattia Ahmet Minguzzi’nin bu fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı: Ben yavrunuzu 2022’de...

Tek başına oturmuş güzel güzel yemeğini yiyordu ve o kadar güzel bir enerjisi aurası vardı ki fark etmemek mümkün değildi.. acı olay tv de görünce hemen tanıdım. geçenlerde arşivden bu fotoğrafı buldum çok etkilendim. özel olduğuna inandığım yavrunuz her zaman dualarımda olacak