Mattia Ahmet Minguzzi’nin tahrip edilen mezarı eski haline getirildi

Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında 24 Ocak'ta uğradığı bıçaklı saldırının ardından hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar hakim karşısına çıkıyor. Duruşmanın başlamasına dakikalar kala sosyal medya hesabından açıklama yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edildiğini, saldırının duruşma öncesi Minguzzi ailesine mesaj gönderme amacıyla gerçekleştirildiğini iddia etti.

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarında oluşan tahribatın incelenmesi için olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Sabah saatlerinde Bahçelievler'deki mezarlığa gelen ekipler, kabrin çevresine emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. Bahçelievler Belediyesi ekipleri incelemenin ardından tahrip edilen mezarda sökülen çiçeklerin yerine yenilerini dikerken kırılan çitleri de yenileyerek mezarı eski haline getirdi.

'BU VANDALLIĞI YAPANLAR CEZA ALMALI'

Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına gelen aile yakını "Bu vandallığı yapanlar kesinlikle ceza almalı. Bu çok büyük bir kötülük. Mezarda yatan bir çocuğun mezarını böyle dağıtmak da bir canilik. Bugün ki duruşmada o kişinin çok büyük bir ceza almasını istiyoruz. O zaman yüreğimiz birazcık daha soğuyacak. Adliyeye gidemediğim için mezarı ziyaret etmek istedim. Gördüğümde şok oldum. Çiçek bahçesi gibiydi, hiçbir şey kalmamış. Sağ olsunlar tekrar yapıyorlar" dedi. Mezarlığa ziyarete gelen bir başka aile yakını ise "Ben mezarın tahrip edildiği haberini aldıktan sonra geldim. Kasalarla çiçek alıp geldim. Belediye ekipleri sağ olsun gelip toparlamışlar. Çiçekleri de ektiler, en azında Yasemin abla gelmeden toparlanmış oldu" diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesi iddiasının üzerine 'Mezarlıklara Zarar Verme' suçundan re'sen soruşturma başlattı. Savcılık açıklamasında ayrıca, 'Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir' ifadelerine yer verildi.