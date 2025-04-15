Mattia Ahmet’in mezarını tahrip etmişti: O şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kadıköy'de bir pazarda uğradığı bıçaklı saldırıda canice katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şüpheli gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D. A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Duran A., Bakirkoy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖLDÜRME OLAYINA SİNİRLENDİM"

Duran A., savcılıkta verdiği ilginç ifadesinde ise şunları söyledi: "Ben mezarlığın yakınında bulunan Nurettin

Bayraktar köprüsünün alt tarafında çimlerin üzerinde sokakta kalmaktayım. Kaldığım yer ölen şahsın mezarına yakındır. Ben içecek kutusu toplayarak ve hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Olay günü de mezarlık içerisine kutu toplamak amacı ile girdim. Gece vaktiydi. Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. Ölen şahsın mezarının orada olduğunu gazeteden ve haberlerden öğrendim. Mezara bakmak istedim. Bunun üzerine mezar yerine gittim. Ardından küçük bir çocuğun öldürülme olayına sinirlendim. O anki sinirle kendimi kaybettim. Ardından mezardaki çiçekleri yoldum. Çitleri kaldırarak

attım. Bu olayın neden yaptığımı bilmiyorum. O anki sinirle eylemleri gerçekleştirdim. Zaten konuya dair de çok fazla hatırladığım bir şey yoktur. Bu olayı gerçekleştirmek için kimseden talimat veyahut para almadım"