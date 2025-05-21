Mavi bayrakta dünya üçüncüsüyüz

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından verilen mavi bayrak ödüllerinin Türkiye programı Antalya'da Kundu turizm bölgesindeki otelde düzenlenen törenle tanıtıldı. Mavi bayrak ödülü alan plajların illere göre dağılımı ise şöyle oldu: Antalya 233, Muğla 110, İzmir 64, Balıkesir 48, Aydın 39, Samsun 16, Çanakkale 12, Mersin 11, Tekirdağ 10, Kocaeli 9, Bursa 4, Yalova 3, İstanbul 3, Bartın 3, Sakarya 3, Ordu 3, Zonguldak 2, Kırklareli 1, Van 1, Adana 1, Düzce 1.

TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Abdülkadir Ateş ise "Şu anda dünya üçüncüsüyüz. Önümüzde İspanya ve Yunanistan var. Bizim arkamızdan da İtalya geliyor. Amacımız birinci sırada yer almak. Koordineli çalışmalarımızla hedeflerimize ulaşacağız" dedi. Antalya Valisi Hulusi Şahin de Antalya'nın tek başına yaklaşık 20 milyar dolarlık katma değeri ekonomiye sunduğunu, bunun da Türkiye'nin toplam turizm gelirlerinin yaklaşık üçte birine denk geldiğini kaydetti.

ANTALYA 233 PLAJLA ZİRVEDE

Türkiye 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi, 8 bireysel yat ile mavi bayrak almaya hak kazanarak bu yıl dünyada en çok mavi bayrak sahibi ülkeler arasında İspanya ve Yunanistan'ın ardından 3. sıradaki yerini korudu.