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Giriş Tarihi: 28.3.2023

Mavi Misket’ten çocuklara özel Ramazan Günlüğüm uygulaması

Dilan KAYA Dilan KAYA
Mavi Misket’ten çocuklara özel Ramazan Günlüğüm uygulaması
Turkuvaz Medya ailesinin bir parçası olan Mavi Misket, çocukların keyifle takip edeceği içerikleri dijital dünyanın en eğlenceli imkânları ile sunmaya devam ediyor. Mavi Misket ekibinin hazırladığı Ramazan Günlüğüm ücretsiz bir uygulama olarak Ramazan itibarıyla App Store ve Google Play Store mağazalarında yayında. Asya ile Arif'in günlüğünde, eğlenceli oyun ve etkinliklerin yanı sıra ramazan gelenekleri, sureler, hadisler ve dualar yer alıyor. Çocuk diliyle yazılan Ramazan Günlüğüm, her gün sürpriz etkinlikler ve oyunlarla buluşturduğu çocukların, eğlenerek ve oynayarak dini değerleri öğrenmelerini amaçlıyor. Ramazan Günlüğüm, çocuklar için dijital ortamda güvenilir kaynak bulmanın zor olduğu bu dönemde güvenilir içerikler sunuyor.

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Mavi Misket’ten çocuklara özel Ramazan Günlüğüm uygulaması
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