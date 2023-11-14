Mayası tutmayan yoğurt nasıl kurtarılır? Sadece 45 dakikada taş gibi yoğurt hazırlayacaksınız

Mayalama Süreci:

Yoğurdu mayalamak için sütü bir tencerede bırakın veya kavanoza alın ve sıcak bir yerde bırakın. Mayalanma süresi genellikle 6 ila 12 saat arasında değişir. Süre ne kadar uzun olursa, yoğurt o kadar kalın ve ekşi olur.