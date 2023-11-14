Haberler Yaşam Haberleri Mayası tutmayan yoğurt nasıl kurtarılır? Sadece 45 dakikada taş gibi yoğurt hazırlayacaksınız
Giriş Tarihi: 14.11.2023 11:55

Mayası tutmayan yoğurt nasıl kurtarılır? Sadece 45 dakikada taş gibi yoğurt hazırlayacaksınız

Yoğurt hepimizin severek tükettiği, zaman zaman yemeklerin yanında güzel bir eşlikçi zaman zamansa başlı başına bir öğün. İçerdiği başta yüksek kalsiyum sayesinde kemikler için, prebiyotikler ise bağırsak ve sindirim sağlığımız için büyük bir fayda sağlıyor. Özellikle evde hazırlandığında doğal içeriği sayesinde bu etkilerinden yararlanmak daha mümkün. Peki taş gibi yoğurt nasıl yapılır? İşte detayları…

Mayası tutmayan yoğurt nasıl kurtarılır? Sadece 45 dakikada taş gibi yoğurt hazırlayacaksınız

Evde yoğurt yapmanın belirli adımları olsa da zaman zaman bazılarımız tutmamasından şikayet edebiliyoruz. Böyle bir durumda ise uygulayabileceğiniz basit bir yöntem bulunuyor. 45 dakikada yoğurdunuzu tam kıvamında hazırlamanın yöntemi ise şöyle…

EVDE YOĞURT YAPIMI

GEREKLİ MALZEMELER

  • 1 litre süt (tercihen taze ve pastörize edilmiş)
  • 2 yemek kaşığı yoğurt (aktif canlı kültür içeren, önceki yoğurttan alınmış)
  • 1 yemek kaşığı süt tozu (isteğe bağlı, kıvamı artırabilir)
  • Bir tane temiz tülbent veya bez

ADIM ADIM EV YAPIMI YOĞURT

Sütü Isıtın:

Bir tencerede 1 litre sütü orta ateşte ısıtın. Süt kaynama noktasına gelmeden önce ocaktan alın.

Soğumasını Bekleyin:

Sütü ocağın üzerinden alın ve oda sıcaklığına kadar soğumasını bekleyin (yaklaşık 40-45 derece).

Yoğurt Kültürünü Ekleyin:

2 yemek kaşığı yoğurdu ekleyin. Yoğurt, içerisinde canlı bakteri kültürü bulundurmalıdır. Yoğurdu sütün içinde homojen bir şekilde dağıtmak için karıştırın.

Sütü Mikroplardan Koruyun:

Sütü izole etmek için üzerini örtün. Bu, yoğurdunuzu mayalamaya bıraktığınızda dış etkenlerden korunmasına yardımcı olacaktır.

Mayalama Süreci:

Yoğurdu mayalamak için sütü bir tencerede bırakın veya kavanoza alın ve sıcak bir yerde bırakın. Mayalanma süresi genellikle 6 ila 12 saat arasında değişir. Süre ne kadar uzun olursa, yoğurt o kadar kalın ve ekşi olur.

Kontrol Edin:

Belirlenen süre sonunda yoğurdunuzun kıvamını kontrol edin. Dilediğiniz kıvama geldiğinde, yoğurdu buzdolabına kaldırabilirsiniz.

Buzdolabında Soğutun:

Yoğurdu buzdolabında en az 2-3 saat soğutun. Bu, yoğurdun daha iyi bir kıvam almasına yardımcı olacaktır.

MAYASI TUTMAYAN YOĞURDU KURTARIN

Tüm bu adımları yaptığınız halde yoğurdunuz kıvam almadıysa uygulayabileceğiniz basit bir yöntem bulunuyor. Tek yapmanız gereken fırını 75 dereceye ayarlayıp tencereyi fırının içerisine yerleştirmek. 45 dakika bu şekilde beklettikten sonra fırının kapağını açıp ılımasını bekleyin. Yoğurdunuzun kıvamının taş gibi olduğunu göreceksiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mayası tutmayan yoğurt nasıl kurtarılır? Sadece 45 dakikada taş gibi yoğurt hazırlayacaksınız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA