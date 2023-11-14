Mayası tutmayan yoğurt nasıl kurtarılır? Sadece 45 dakikada taş gibi yoğurt hazırlayacaksınız

Evde yoğurt yapmanın belirli adımları olsa da zaman zaman bazılarımız tutmamasından şikayet edebiliyoruz. Böyle bir durumda ise uygulayabileceğiniz basit bir yöntem bulunuyor. 45 dakikada yoğurdunuzu tam kıvamında hazırlamanın yöntemi ise şöyle…
EVDE YOĞURT YAPIMI
GEREKLİ MALZEMELER
Soğumasını Bekleyin:
Sütü ocağın üzerinden alın ve oda sıcaklığına kadar soğumasını bekleyin (yaklaşık 40-45 derece).
Yoğurt Kültürünü Ekleyin:
2 yemek kaşığı yoğurdu ekleyin. Yoğurt, içerisinde canlı bakteri kültürü bulundurmalıdır. Yoğurdu sütün içinde homojen bir şekilde dağıtmak için karıştırın.
Sütü Mikroplardan Koruyun:
Sütü izole etmek için üzerini örtün. Bu, yoğurdunuzu mayalamaya bıraktığınızda dış etkenlerden korunmasına yardımcı olacaktır.
Mayalama Süreci:
Yoğurdu mayalamak için sütü bir tencerede bırakın veya kavanoza alın ve sıcak bir yerde bırakın. Mayalanma süresi genellikle 6 ila 12 saat arasında değişir. Süre ne kadar uzun olursa, yoğurt o kadar kalın ve ekşi olur.
Kontrol Edin:
Belirlenen süre sonunda yoğurdunuzun kıvamını kontrol edin. Dilediğiniz kıvama geldiğinde, yoğurdu buzdolabına kaldırabilirsiniz.
Buzdolabında Soğutun:
Yoğurdu buzdolabında en az 2-3 saat soğutun. Bu, yoğurdun daha iyi bir kıvam almasına yardımcı olacaktır.
MAYASI TUTMAYAN YOĞURDU KURTARIN
Tüm bu adımları yaptığınız halde yoğurdunuz kıvam almadıysa uygulayabileceğiniz basit bir yöntem bulunuyor. Tek yapmanız gereken fırını 75 dereceye ayarlayıp tencereyi fırının içerisine yerleştirmek. 45 dakika bu şekilde beklettikten sonra fırının kapağını açıp ılımasını bekleyin. Yoğurdunuzun kıvamının taş gibi olduğunu göreceksiniz.