MEB duyurdu: Türkiye 4’üncü sınıf fen bilimleri alanında Avrupa 1’incisi oldu

'PUANI EN YÜKSEK 7 ÜLKE ARASINA GİRDİ'

Türkiye'nin 8'inci sınıf düzeyinde ortalama fen bilimleri performansının da TIMSS 1999 döngüsünden itibaren arttığı kaydedilen açıklamada, "Türkiye, TIMSS 2023'te 8'inci sınıf fen bilimleri alanında 530 ortalama puanı ile 44 ülke arasında 7'nci sırada yer alırken, bu alanda 2019'a göre sıralamasını 8 basamak yükseltti. Türkiye'nin TIMSS 2023 ortalama 8'inci sınıf fen bilimleri puanı da 2019'a göre 15 puan arttı. Bu artış ile Türkiye, hem uluslararası fen bilimleri ortalamasını geçti hem de puanı en yüksek ilk 7 ülke arasında girdi. Türkiye TIMSS 2023 uygulamasında en fazla puan artışı gösteren 2'nci ülke oldu. TIMSS 2023 uygulamasında Türkiye, 8'inci sınıf fen bilimleri alanında puanını 2019'a göre 15 puan artırarak OECD üyesi ülkeler arasında 5'inci sıraya yükseldi. Dünya ortalamasında 8'inci sınıf fen bilimleri alanında ise 2019'da 12'nci sırada yer alan Türkiye, 7 basamak yukarı çıkarak 5'inci sıraya yerleşti. Böylece OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye 5'inci sıraya yükseldiği bu alandaki performansıyla İsveç, Avustralya, ABD, İtalya, Norveç ve Fransa gibi ülkeleri geride bıraktı. Türkiye'nin 4'üncü sınıf düzeyinde ortalama matematik performansı da TIMSS 2011'den itibaren sürekli arttı. TIMSS araştırmalarında Türkiye, sıralamadaki yerini 2019'a göre 15 basamak yükseltti. Bir önceki araştırmada 4'üncü sınıf matematik alanında dünya ortalamasında 23'üncü sırada bulunan Türkiye, TIMSS 2023'te 553 ortalama puanı ile 58 ülke arasında 8'inci sıraya yerleşti. Türkiye'nin TIMSS 2023 matematik puanı da 2019'a göre 30 puan arttı. Rapora göre Türkiye, TIMSS 2023 uygulamasında 4'üncü sınıf matematik alanında puanını 2019'a göre 30 puan artırdı. Bu alanda OECD üyesi ülkeler arasında 2019'da 15'inci sırada yer alan Türkiye, 11 basamak yükselerek 4'üncü sıraya yerleşti. Böylece Türkiye, hem OECD hem tüm ülkeler arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye, 4'üncü sıraya yükseldiği bu alandaki performansıyla İngiltere, Polonya, İrlanda, Hollanda, Letonya ve Norveç gibi ülkeleri geride bıraktı. Türkiye, bu alanda tüm Avrupa ülkeleri arasında 2'nci sırada yer aldı" denildi.

'TIMSS ORTALAMA PUANINI GEÇTİ'

Türkiye'nin, TIMSS 1999 döngüsünden itibaren matematik puanlarının sürekli artış gösterdiği aktarılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, TIMSS 2019 uygulamasına göre; 8'inci sınıf matematik puanını 13 puan artırarak TIMSS 2023'te en fazla puan artışı gösteren 4'üncü ülke oldu. 2023 uygulaması itibarıyla Türkiye'nin 8'inci sınıf matematik ortalama puanı 509'a ulaştı. Böylece 8'inci sınıf matematik performansında Türkiye, ilk defa TIMSS ölçek orta noktası olan 500 puanı ve TIMSS uluslararası ortalama puanını geçti. Türkiye, TIMSS 2023 uygulamasında bu alanda elde ettiği 509 puan ile 44 ülke arasında 13'üncü sırada yer aldı. Türkiye, bu sıralamayla ayrıca TIMSS 2019'a göre yerini 7 basamak birden yükseltmiş oldu. TIMSS 2023 uygulamasında Türkiye, 8'inci sınıf matematik alanında puanını 2019'a göre 13 puan artırdı. Bu alanda 2019'da 15'inci sırada yer alan Türkiye, TIMSS 2023'te 5 basamak yukarı çıkarak 10'uncu sıraya yükseldi ve OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran 2'nci ülke oldu. Türkiye, 10'uncu sıraya yükseldiği bu alandaki performansıyla Macaristan, Finlandiya, İtalya, Norveç ve ABD'yi geride bıraktı. Öte yandan rapora göre; Türkiye, hem 4'üncü sınıf hem de 8'inci sınıf düzeyinde her iki alanda da puanını artıran 5 ülke arasında yer aldı."