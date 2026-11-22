2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ilk ortak yazılı sınavları, 2-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu oturumlara hastalık veya geçerli başka bir nedenle katılamayan öğrenciler, mazeretlerinin uygun görülmesi halinde yeniden sınava alınacak. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvimle birlikte öğrencilerin hangi günlerde yazılıya katılacağı da belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) kapsamındaki okul geneli mazeret sınavları 23-27 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Geçerli gerekçelerle ilk oturumlara katılamayan öğrenciler, okul müdürlüklerinin hazırlayacağı program doğrultusunda yeniden sınava alınacak.
11 Kasım'da yapılan 6. sınıf matematik ve 12 Kasım'da gerçekleştirilen 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavlarına geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü yeniden sınava girebilecek.
Bakanlığın yayımladığı uygulama kılavuzunda, ülke genelinde düzenlenen bu iki dersin mazeret oturumları için ortak bir gün ayrıldı. Sınavların değerlendirilmesi ilgili ders öğretmenleri tarafından yapılacak.
Ortak yazılılara hastalık veya geçerli başka bir gerekçe nedeniyle katılamayan öğrenciler, durumlarının okul müdürlüğünce uygun bulunması halinde mazeret sınavı hakkından yararlanabiliyor. Bunun için öğrencinin sınava girememesine neden olan durumun okul yönetimine bildirilmesi gerekiyor.
Ülke geneli ortak yazılı sınav kılavuzuna göre velilerin, öğrencinin sınava katılmama gerekçesini uygulama tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde okul müdürlüğüne yazılı olarak iletmesi gerekiyor.
Okul geneli ortak yazılıların mazeret oturumları, Milli Eğitim Bakanlığının Ortak Yazılı Sınav Sistemi üzerinden hazırlanacak. Öğrencilerin ilk sınavlarında esas alınan konu ve soru dağılımına uygun bir değerlendirme yapılacak.
OYSS kapsamında hazırlanan mazeret sınavlarında iki soru eğitim kurumu alan zümre öğretmenleri tarafından oluşturuluyor. Diğer sorular ise sistemin soru havuzundan seçilecek.
Mazeret sınavlarını tamamlayan öğrencilerin cevapları, ilgili dersin öğretmeni tarafından değerlendiriliyor. Ülke geneli ortak yazılılarda puanlama işlemleri soru bazında yapılacak ve sonuçlar e-Okul sistemine işlenecek.