MEB MAZERET SINAVLARINA KİMLER KATILABİLİR?

Ortak yazılılara hastalık veya geçerli başka bir gerekçe nedeniyle katılamayan öğrenciler, durumlarının okul müdürlüğünce uygun bulunması halinde mazeret sınavı hakkından yararlanabiliyor. Bunun için öğrencinin sınava girememesine neden olan durumun okul yönetimine bildirilmesi gerekiyor.

Ülke geneli ortak yazılı sınav kılavuzuna göre velilerin, öğrencinin sınava katılmama gerekçesini uygulama tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde okul müdürlüğüne yazılı olarak iletmesi gerekiyor.