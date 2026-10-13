MEB ortak sınav tarihleri: 2026-2027 MEB ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

MEB 2026-2027 ORTAK SINAV TAKVİMİ

2026-2027 eğitim öğretim yılı ortak yazılı sınavları için tarihler açıklandı. Buna göre ilk dönem birinci sınavları 11-12 Kasım 2026'da, ikinci sınavları 5-6 Ocak 2027'de uygulanacak. İkinci dönemin ilk yazılıları 6-7 Nisan 2027'de, son yazılıları ise 8-9 Haziran 2027'de gerçekleştirilecek.