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Giriş Tarihi: 13.10.2026 10:02

MEB ortak sınav tarihleri: 2026-2027 MEB ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ait ortak yazılı sınav programını açıkladı. Planlama kapsamında 6, 7, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için toplam 8 sınav yapılacak. Sınavlarda öğrencilerin yanıtlarını kendi ifadeleriyle yazacağı açık uçlu sorular yer alacak. Ortak sınavların uygulanacağı tarihler ile derslere göre konu ve soru dağılımları merak ediliyor.

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MEB ortak sınav tarihleri: 2026-2027 MEB ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
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MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortak yazılı sınav takvimini duyurdu. Ortaokul ve lise öğrencilerinin gireceği sınavların tarihleri netleşirken, ikinci dönem ilk yazılıları Nisan 2027'de, ikinci yazılıları ise Haziran 2027'de yapılacak. Öğrenciler, sınav günleri ve uygulama esaslarına ilişkin ayrıntıları araştırıyor.

MEB 2026-2027 ORTAK SINAV TAKVİMİ

2026-2027 eğitim öğretim yılı ortak yazılı sınavları için tarihler açıklandı. Buna göre ilk dönem birinci sınavları 11-12 Kasım 2026'da, ikinci sınavları 5-6 Ocak 2027'de uygulanacak. İkinci dönemin ilk yazılıları 6-7 Nisan 2027'de, son yazılıları ise 8-9 Haziran 2027'de gerçekleştirilecek.

SINAVLAR NASIL UYGULANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılında 6, 7, 9 ve 10. sınıflar için ülke genelinde 8 ortak yazılı sınav düzenlenecek. Sınavlarda, öğrencilerin yanıtlarını kendi ifadeleriyle yazmalarını gerektiren açık uçlu sorular sorulacak.

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ORTAK SINAV KONU VE SORU DAĞILIMI YAYIMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci döneminde okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik konu-soru dağılım tabloları erişime açıldı.

ORTAK SINAV KONU VE SORU DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ!

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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MEB ortak sınav tarihleri: 2026-2027 MEB ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
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