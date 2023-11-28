MEB'den "Cumhuriyet" konulu tiyatro oyunu

MEB Şura Salonunda perdelerini açan, 70 kişiden oluşan kadronun yer aldığı oyun, bir öğretmenin 10 yaşındaki öğrencisi Ali'ye Cumhuriyetin nasıl ilan edildiğini anlatması ile başladı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Ankara'da TBMM'yi kurmasıyla devam eden süreçte Milli Mücadele kahramanlarının, Türk milletiyle tek yumruk halinde, kanlarının son damlasına kadar savaşarak Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kazandığı ve Atatürk'ün Cumhuriyeti nasıl ilan ettiği konu edildi. İzleyicilerin ayakta alkışladığı oyunun ardından sahneye çıkan Bakan Tekin, tüm ekibe tebriklerini iletip oyunculara hediye, çiçek takdim etti.