MEB'den "Cumhuriyet" konulu tiyatro oyunu

Cumhuriyetin 100. yılı tüm Türkiye'de 29 Ekim'den bu yana coşku içinde kutlanıyor. Programlar çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığının organizasyonunda Bakan Yusuf Tekin ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın katıldığı "Cumhuriyete Doğru" adlı tiyatro oyunu ilk kez sahnelendi.
MEB Şura Salonunda perdelerini açan, 70 kişiden oluşan kadronun yer aldığı oyun, bir öğretmenin 10 yaşındaki öğrencisi Ali'ye Cumhuriyetin nasıl ilan edildiğini anlatması ile başladı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Ankara'da TBMM'yi kurmasıyla devam eden süreçte Milli Mücadele kahramanlarının, Türk milletiyle tek yumruk halinde, kanlarının son damlasına kadar savaşarak Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kazandığı ve Atatürk'ün Cumhuriyeti nasıl ilan ettiği konu edildi. İzleyicilerin ayakta alkışladığı oyunun ardından sahneye çıkan Bakan Tekin, tüm ekibe tebriklerini iletip oyunculara hediye, çiçek takdim etti.
SAHNELENMEYE DEVAM EDECEK
Cumhuriyeti'nin kuruluşunu anlatan tiyatroyu, Bora Severcan yazıp yönetti. Orijinal müzikleri Selim Atkan besteledi. Proje danışmanlığını ise Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş yaptı. Başrollerini Serdar Yeğin, Gülen Karman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan paylaştı. Galası yapılan oyun 29 Kasım'da Samsun, 1 Aralık'ta Ordu, 3 Aralık'ta Trabzon, 4 Aralık'ta Erzurum, 5 Aralık'ta Sivas, 6 Aralık'ta Tokat, 11 Aralık'ta İzmir ve 18 Aralık'ta İstanbul'da sahnelenecek.