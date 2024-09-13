MEB’den LGS açıklaması: Puanlar yeniden hesaplandı hak kaybı olmayacak

Haziran 2024 tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sınavı'ndaki (LGS) fen bilimleri testine ait 1 sorunun iptal edilmesi üzerine puanlar yeniden hesaplandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuyla ilgili dün bir açıklama yaptı. Buna göre ilgili hüküm gereğince iptaline karar verilen soru, değerlendirme dışı bırakıldı. A kitapçığının 13. sorusu değerlendirme dışı bırakılarak diğer sorular üzerinden yeniden değerlendirme yapılıp puanlar tekrar hesaplandı. Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tüm öğrencilerin yerleştikleri okullara yönelik hakları korundu. Öte yandan yeniden puan hesaplaması sonucunda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanındı. Bu öğrenciler, kayıt hakkını kullanmak istememeleri durumunda mevcut okullarında kalabilecekler.MEB'den yapılan yazılı açıklamada süreçle ilgili detaylı bilgilendirmenin e-Okul ve SMS üzerinden yapılacağı bildirildi. Açıklamada "İlgili öğrencilerimizin takip edecekleri süreç kendilerine SMS ve e-Okul üzerinden ayrıca bildirilecektir. Değerlendirme sonrası yeni bir okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu haklarını kullanmak istemeleri durumunda başvuruları, 14-20 Eylül 2024 tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak ve 21 Eylül 2024 tarihi itibarıyla kayıtları otomatik olarak yapılacaktır. Tanımlanan ek kontenjanlarla da nakil hakkı bulunan öğrencilerin yıl boyunca herhangi bir mağduriyet yaşamaları böylece önlenmiştir. Yeniden yerleştirme sonucu üst tercihine yerleşen öğrenciler https://eokul. meb.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebileceklerdir" denildi.