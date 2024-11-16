Mecidiyeköy metro yürüyen merdiveni 3 haftadır bitmedi

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetimi, vatandaşı çalışmayan asansörler ve yürümeyen merdivenlerle adeta imtihan ediyor. Toplu taşıma araçlarına ulaşma imkanı sağlayan asansör ve yürüyen merdivenlerin çalışmaması İstanbulluları isyan ettiriyor. 27 Ekim'de Mecidiyeköy metro istasyonunda yürüyen merdivenin motor kısmında meydana gelen yangın çıktı. Merdivenin tamiratı ise 20 gündür yapılamadı. Yürüyen merdivenin yapılaması özellikle işe gidiş ve çıkış saatlerinde izdihama neden oluyor. Bu durum özellikle yaşlı, engelli ve çocuk arabalı vatandaşlar için tam bir çileye döndü. Duruma tepki gösterenvatandaşlar, "Konserlere milyonlarca lira para akıtacağınıza İstanbul'un yürüyen merdivenlerini tamir edin" eleştirisinde bulundu.