Meclis ne zaman açılacak? TBMM’de yeni yasama yılı için tarih belli oldu!

YENİ YASAMA YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TBMM'de her yasama yılı 1 Ekim'de başlayıp bir sonraki yılın 30 Eylül'ünde sona eriyor. Bu nedenle 1 Ekim'de yapılacak toplantıyla birlikte yeni yasama yılı da resmen başlamış olacak.