Haberler Yaşam Haberleri Meclis ne zaman açılacak? TBMM’de yeni yasama yılı için tarih belli oldu!
Giriş Tarihi: 28.09.2026 09:25 Son Güncelleme: 28.09.2026 09:27

Meclis ne zaman açılacak? TBMM’de yeni yasama yılı için tarih belli oldu!

Meclis çalışmalarına verilen aranın sona ermesine kısa bir süre kaldı. Yeni yasama yılıyla birlikte TBMM Genel Kurulu yeniden toplanacak, gündemdeki düzenleme ve kanun teklifleri için mesai başlayacak. Peki, Meclis ne zaman açılacak? İşte, TBMM’nin yeni yasama yılı takvimi...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Meclis ne zaman açılacak? TBMM’de yeni yasama yılı için tarih belli oldu!
  • ABONE OL

TBMM Genel Kurulu, 10 Ağustos'ta çalışmalarına ara verdi. Meclis, verilen tatilin ardından Yeni yasama yılının başlamasına ise artık sayılı gün kaldı. Genel Kurulun açılmasıyla birlikte gündemde bekleyen düzenleme ve kanun teklifleri de yeniden ele alınacak.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM, verilen aranın ardından 1 Ekim 2026 Perşembe günü yeniden açılıyor. Genel Kurul saat 14.00'te toplanacak ve böylece Meclis'te yeni yasama yılı başlayacak.

Milletvekilleri yeni dönem için Meclis'e dönerken, Genel Kurul ve komisyon çalışmaları da kaldığı yerden devam edecek.

TBMM NE ZAMAN TATİLE GİRDİ?

Meclis'te son birleşim 10 Ağustos'ta yapıldı. Genel Kurul, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nı tamamladıktan sonra 1 Ekim'e kadar çalışmalarına ara verdi.

Meclis, tükettiği enerjiyi kendi üretecek

YENİ YASAMA YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TBMM'de her yasama yılı 1 Ekim'de başlayıp bir sonraki yılın 30 Eylül'ünde sona eriyor. Bu nedenle 1 Ekim'de yapılacak toplantıyla birlikte yeni yasama yılı da resmen başlamış olacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Meclis ne zaman açılacak? TBMM’de yeni yasama yılı için tarih belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA