Meclis ne zaman açılacak? TBMM’de yeni yasama yılı için tarih belli oldu!

TBMM Genel Kurulu, 10 Ağustos'ta çalışmalarına ara verdi. Meclis, verilen tatilin ardından Yeni yasama yılının başlamasına ise artık sayılı gün kaldı. Genel Kurulun açılmasıyla birlikte gündemde bekleyen düzenleme ve kanun teklifleri de yeniden ele alınacak.
TBMM, verilen aranın ardından 1 Ekim 2026 Perşembe günü yeniden açılıyor. Genel Kurul saat 14.00'te toplanacak ve böylece Meclis'te yeni yasama yılı başlayacak.
Milletvekilleri yeni dönem için Meclis'e dönerken, Genel Kurul ve komisyon çalışmaları da kaldığı yerden devam edecek.