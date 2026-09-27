Meclis, tükettiği enerjiyi kendi üretecek

Sıfır Atık Projesi
ve tasarruf konusunda örnek bir tavır sergileyen TBMM
, bu kapsamda kendi enerjisini kendisi üretmek için harekete geçti. TBMM, iki yerde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuracak. Böylece TBMM'nin elektrik tüketimi GES'lerden sağlanacak. Bu da yaklaşık 115 milyon liralık bir katkı anlamına geliyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
'un dikkat çektiği GES projesi ve tasarruf tedbirleri şöyle:
KONYA'YA KURULACAK:
TBMM'nin elektrik tüketiminin tamamının karşılanması amacıyla Konya
'da 300 dönümlük araziye 20 megavat pik kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali kurulması planlanıyor. Bu proje ile yıllık yaklaşık 36.000.000 kWh elektrik üretimi öngörülüyor. Proje için önümüzdeki aylarda adım atılması bekleniyor. Konya'ya kurulacak arazi tipi fotovoltaik güneş enerjisi sistemi, Güneş panellerinin çatı yerine doğrudan açık bir arazi veya zemin üzerine kurulduğu büyük ölçekli elektrik üretim tesisleri. Halk arasında güneş tarlası veya güneş çiftliği olarak da biliniyor.
MECLİS KAMPÜSÜNE DE YAPILACAK:
TBMM Kampüsü içinde yer alan Çok Katlı Otopark alanında 472 kilovat pik gücünde otopark tipi Güneş Enerjisi Sistemi kurulumuna önümüzdeki ay içerisinde başlanması planlanıyor. Bu proje ile yıllık yaklaşık 750.000 kilovatsaat elektrik üretimi hedefleniyor. Otopark tipi güneş enerjisi sistemi (solar carport), açık veya çok katlı otoparkların üstüne çelik konstrüksiyon yapılarla güneş panellerinin yerleştirildiği bir temiz enerji sistemi olarak biliniyor.
115 MİLYONLUK KATKI:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Bugünün değerleriyle söylüyorum, yenilenebilir enerji alanında yaptığımız yatırımlarla birlikte 115 milyon TL ilave bir ekonomik katkı sağlanacaktır' dedi.
SU VE ELEKTRİK TASARRUFU:
TBMM, son üç yılda 2 milyon 500 bin kilovatsaat elektrik, 300 bin metreküp doğalgaz ve 20 bin ton su tasarrufu sağladı.