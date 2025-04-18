Meclise uzanan 100 milyonluk vurgun! Danışmanlardan medya patronuna dolandırıcılık iddiası

BİR MİLLETVEKİLİ DANIŞMANI, YAŞADIKLARINI ŞU SÖZLERLE ANLATTI:



"6 milyon TL dolandırıldık. Bize borç-alacak ilişkisi kurdu. WhatsApp mesajlarında hep 'borç' yazdı ki alacak davası gibi görünsün. '40 bin TL'ye ihtiyacım var, 3 gün sonra ödeyeceğim' dedi. Sonra rakamlar 100, 150, 200 bin TL'ye çıktı. Hep gününden önce ödedi, hatta 2-3 bin TL fazla gönderdi. Ama sonra ödemeler durdu."