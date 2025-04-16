Meclis’te milyonluk dolandırıcılık vurgunu! Milletvekillerinin danışmanlarını hedef aldılar

ATV Haber'in özel haberine göre; Dolandırıcılar bu kez Meclis çalışanlarını hedef aldı. Özellikle milletvekili danışmanlarını seçtikleri belirlenen şüphelilerin, danışmanların hem kolay kredi çekebileceğini hem de memuriyetlerinden dolayı şikayetçi olmaktan çekineceklerini düşündükleri öne sürüldü. Bazı danışmanlardan "borç" adı altında para talep edilirken, bazılarına ise yüksek kazanç vaadiyle yaklaşıldı.