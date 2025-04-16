Haberler Yaşam Haberleri Meclis'te milyonluk dolandırıcılık vurgunu! Milletvekillerinin danışmanlarını hedef aldılar
Giriş Tarihi: 16.4.2025 20:29 Son Güncelleme: 16.4.2025 20:35

Meclis'te milyonluk dolandırıcılık vurgunu! Milletvekillerinin danışmanlarını hedef aldılar

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görevli milletvekili danışmanları, milyonluk bir dolandırıcılık çetesinin hedefi oldu. İddialara göre yalnızca 3 mağdurdan elde edilen vurgun 30 milyon lirayı bulurken, toplam mağdur sayısının 20’yi geçtiği ve dolandırıcılık miktarının 100 milyon lirayı aştığı öne sürüldü. Vurgunun detaylarına ATV Haber ekibi ulaştı.

Meclis’te milyonluk dolandırıcılık vurgunu! Milletvekillerinin danışmanlarını hedef aldılar

ATV Haber'in özel haberine göre; Dolandırıcılar bu kez Meclis çalışanlarını hedef aldı. Özellikle milletvekili danışmanlarını seçtikleri belirlenen şüphelilerin, danışmanların hem kolay kredi çekebileceğini hem de memuriyetlerinden dolayı şikayetçi olmaktan çekineceklerini düşündükleri öne sürüldü. Bazı danışmanlardan "borç" adı altında para talep edilirken, bazılarına ise yüksek kazanç vaadiyle yaklaşıldı.

Soruşturma dosyasına giren mesajlaşmalarda, danışmanlardan 5 milyon liraya kadar para istendiği, karşılığında da düzenli gelir vaat edildiği dikkat çekti. Çetenin ayrıca, daha önce birlikte çalıştıkları yerel medya çalışanlarını da hedef aldığı öğrenildi.

ARAÇ TUZAĞIYLA 5 MİLYONLUK VURGUN

Olaylardan birinde, aracını yenilemek isteyen bir milletvekili danışmanı dolandırıldı. 1 milyon 600 bin TL'ye satılan aracın yerine, 1 milyon 800 bin TL'lik yeni bir araç alındı. Ancak "şirket üzerine alalım, ucuza gelir" denilerek araç dolandırıcıların aile şirketine geçirildi.

Danışmanın araç ve para kaybı 5 milyon lirayı buldu. Soruşturma şu anda yargıya taşındı ve çok yönlü şekilde devam ediyor. Mağdur sayısının artabileceği belirtilirken, dava dosyasına giren bazı mesajlarda mağdurlara iş ve kazanç vaatleriyle yaklaşılması da dikkat çeken unsurlar arasında.

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Meclis'te milyonluk dolandırıcılık vurgunu! Milletvekillerinin danışmanlarını hedef aldılar
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