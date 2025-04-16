Meclis’te milyonluk dolandırıcılık vurgunu! Milletvekillerinin danışmanlarını hedef aldılar

ATV Haber'in özel haberine göre; Dolandırıcılar bu kez Meclis çalışanlarını hedef aldı. Özellikle milletvekili danışmanlarını seçtikleri belirlenen şüphelilerin, danışmanların hem kolay kredi çekebileceğini hem de memuriyetlerinden dolayı şikayetçi olmaktan çekineceklerini düşündükleri öne sürüldü. Bazı danışmanlardan "borç" adı altında para talep edilirken, bazılarına ise yüksek kazanç vaadiyle yaklaşıldı.
Soruşturma dosyasına giren mesajlaşmalarda, danışmanlardan 5 milyon liraya kadar para istendiği, karşılığında da düzenli gelir vaat edildiği dikkat çekti. Çetenin ayrıca, daha önce birlikte çalıştıkları yerel medya çalışanlarını da hedef aldığı öğrenildi.
ARAÇ TUZAĞIYLA 5 MİLYONLUK VURGUN
Olaylardan birinde, aracını yenilemek isteyen bir milletvekili danışmanı dolandırıldı. 1 milyon 600 bin TL'ye satılan aracın yerine, 1 milyon 800 bin TL'lik yeni bir araç alındı. Ancak "şirket üzerine alalım, ucuza gelir" denilerek araç dolandırıcıların aile şirketine geçirildi.