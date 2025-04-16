Meclis'te milyonluk dolandırıcılık vurgunu! Milletvekillerinin danışmanlarını hedef aldılar

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görevli milletvekili danışmanları, milyonluk bir dolandırıcılık çetesinin hedefi oldu. İddialara göre yalnızca 3 mağdurdan elde edilen vurgun 30 milyon lirayı bulurken, toplam mağdur sayısının 20’yi geçtiği ve dolandırıcılık miktarının 100 milyon lirayı aştığı öne sürüldü. Vurgunun detaylarına ATV Haber ekibi ulaştı.