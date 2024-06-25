Dijital Telif Yasası görüşmelerinde tarihi bir gün yaşanıyor. Google, Dijital Mecralar Komisyonu'na üst düzey bir heyetle katılarak sunum gerçekleştiriyor. Türkiye'de bir ilk niteliği taşıyan toplantıyı açan Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, emek hırsızlığının önüne geçilmesine vurgu yaptı, "Avrupa normlarında olduğu gibi burada da haberin telif içermesi gerekiyor." dedi.
Dijital Mecralar Komisyonu bugün saat 11.00'de Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Dijital Telif Yasası konusunun görüşüleceği toplantıya ilk kez Google da katıldı. Toplantıda Türkiye'nin, dijital telif ve bu kapsamda habere de telif ödenmesi yönündeki çalışmaları çerçevesinde Google Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi temsilcilerine "Bu konuda Türkiye'ye çifte standart uygulanmaması" çağrısı yapıldı ve gelişmeler masaya yatırıldı.
Meclis'te tarihi gün! Google 'telif için' masada | Video
"HABERİN AVRUPA NORMLARINDA OLDUĞU GİBİ TELİF İÇERMESİ GEREKİYOR"
Toplantının açılışında konuşan Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman şu ifadeleri kullandı:
28. Yasama Dönemi'nin 8. Toplantısı'nı açıyorum. Bugün Türkiye'de tarihi günlerden biri. Google temsilcilerini komisyonumuzda misafir ediyoruz.
Medya sektörünün ısrarla üzerinde durdukları dijital telif meselesini ele alacağız. Daha önce uzmanları ve tarafları dinleyerek çerçeveyi çizmeye çalıştık. Bugün de Google'ı bu düzeyde ilk kez dinlemiş olacağız. Emek hırsızlığı ve istismarının önüne geçilmesi için atılması noktasında beklenen adımlardan bir tanesi. Emek vererek üretilen içerik, bu bir haber olabilir, değer olabilir, eser olabilir, içeriğin izinsiz bir şekilde kullanılması kurumsal olarak yapıların reklam gelirlerinin azalması problem oluşturmaktadır. Haberin Avrupa normlarında olduğu gibi telif içermesi gerekiyor. Google ve diğer arama motorları ile anlaşmaya, görüş birliğine varılmasını önemsiyoruz.
GOOGLE IŞIĞI YAKTI: MASAYA OTURMAYA HAZIRIZ!
Google Hükümetle İlişkiler ve Kamu Politikası Birimi Müdür Duygu Yücesoy "Tüm paydaşlarımız ile masaya oturmaya hazırız, görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı. Google Reklamcılık ve Pazarlama Hükümetle İlişkiler Başkanı Tolga Sobacı ise "Google olarak TBMM'nin yapacağı her düzenlemeye saygı duyuyor ve uyacağımızı belirtiyoruz" açıklamasını yaptı.
"YAPAY ZEKAYI DAHA FAZLA KONUŞMAMIZ GEREKİYOR"
Dijital meselesi gündeme geldiğinde bu sosyal medya gibi anlaşılıyor. Biz yapay zekayı, yapay zekanın oluşturacağı etkileri konuşmak yerine, ismini anmayacağım bir dijital mecrada paylaşılan içeriği konuşuyoruz. Bahsettiğim mecra TikTok mecrasıdır. TikTok'u dinledik ama onlar isminin skandallar ile anılmasına devam etmektedir. 5 yaşındaki erkek kuzenine anlatamayacağım bir davranışa girerek videonun paylaşılması kabul edilemez. Bu toplumumuzda infial yaratmıştır. Kadının savunması skandala yeni bir boyut kazandırmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız konuya el atmıştır, kendilerine teşekkür ediyoruz. Yapay zekayı daha fazla konuşmamız gerekiyor. Bu konuda bir komisyon kurulması gündemimizde. Dijital Mecralar Komisyonu olarak bu yaz yoğun çalışarak Türkiye'nin dijital değerler haritasını çıkarmak istiyoruz. Dijital mecraların kendi anayasalarını devletler ile yapması gerekmektedir. Biz özgürlüklerin sonuna kadar kullanılmasını savunmaktayız. Dijitalleşme meselesinin siyaset üstü bir mesele olduğunu, dijitale sahip olanın geleceğe sahip olacağını belirtmek isterim.
EMEK HIRSIZLIĞI SON BULACAK
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman 22 Mayıs'ta gerçekleşen toplantıda telif meselesine dikkat çekerek, "Haberin bir fikir ve sanat eseri sayılması noktasında bir talep var. Bu talebi komisyonumuz değerlendirecek. Ben de haberin ve içeriğin bir telif sayılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
HABERLERE 2 YIL TELİF
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Türkiye'de basın yayıncı sayısında yüzde 50 azalma olduğunu açıkladı.
Tiraj gelirlerine de değinen Yılmaz, 2011'deki 2.1 milyar lira olan gazete tiraj gelirinin 2020'ye gelindiğinde 945 milyona kadar düştüğünü, bunun da yüzde 60'lık bir kayıp anlamına geldiğini belirtti.
REKABET KURUMU AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Rekabet Kurumu Google ile ilgili soruşturmaya ilişkin açıklama yaparak savunma tarihini duyurmuştu.
Kurum'dan yapılan açıklamada toplantının bugün (25 Haziran) yapılacağı işaret edilerek şu ifadelere yer verilmişti:
"Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlüğün (GOOGLE) genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu, arama motoru sonuç sayfasında sunmakta olduğu belirli özellikler vasıtası ile kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmanın sözlü savunma aşamasına gelinmiştir.
Soruşturma kapsamında; genel arama hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Google'ın bu pazardaki gücüyle arama motoru sonuç sayfasında sunduğu "videolar", "kullanıcılar bunu da sordu", "çeviri kutucuğu", "spor kutucuğu", "hava durumu kutucuğu" gibi çeşitli arama özelliklerini içerik sağlayan internet sitelerinin aleyhine olacak şekilde ön plana çıkardığı ve bunun sonucunda arama motoru sonuç sayfasında internet sitelerinin daha alt sıralarda gösterilmelerine sebep olarak bu sitelerin trafik kaybetmelerine neden olduğu yönündeki iddialar incelenmiştir.
Söz almak üzere sözlü savunma toplantısına katılmak isteyen şikâyetçilerin ve üçüncü kişilerin, "Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ" uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeleriyle 14 Haziran 2024 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.
Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler ise toplantıyı çevrim içi olarak takip edebileceklerdir.
Bu amaçla Rekabet Kurumunun internet sitesindeki yönlendirmeler çerçevesinde katılım formunun toplantı saatinden en geç yarım saat öncesine kadar doldurulması gerekmektedir."