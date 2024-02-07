Medine protez bacaklarına kavuştu: Yürümeyi çok özlemişim

Kahramanmaraş'ın Trabzon Caddesi'nde 7 katlı Ceyhan Apartmanı'nın 5'inci katında yaşayan Ocak ailesinin evi asrın felaketinde yerle bir oldu. Baba Muharrem Ocak (48) ile çocukları Mehmet (19), Alperen (17), Gizem Ezgi (13) ve Medine enkaz altında kaldı. Anne Dilek Ocak işte olduğu için depremden sağ kurtuldu. 4 kardeş enkazdan kurtarılırken, baba Muammer Ocak hayatını kaybetti. Bacakları kolonların arasında kalan Medine, iki bacağını yitirdi. Çukurova Üniversitesi öncülüğünde kurulan Çocuk İyilik Merkezi'nde fizik tedavi gören Medine 2 hafta önce protezlerine kavuştu. Medine, "Depremde babamı kaybettim. Enkazda yan yanaydık. Babamın nabzına baktım atmıyordu. O an doktor olmaya karar verdim. Hastaları iyileştireceğim. Bir yıl sonra tekrar adım atmak gerçekten çok güzel bir duygu. Yürümeyi çok özlemişim" diye konuştu. Anne Dilek Ocak ise, "Kızımın yürüdüğünü gördüğüm an dünyalar benim oldu" dedi.