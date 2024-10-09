Medyum istismarına geçit yok

Ticaret Bakanlığı, medyum adı altında vatandaşların duygularını ve batıl inançlarını sömürerek gelir elde etmeye çalışanlara karşı harekete geçti. Bakanlığa bağlı Reklam Kurulu, sözde medyumlara ait 9 internet sitesine erişimin engellenmesine karar verdi. Kurulun erişim engeli getirdiği internet sitelerinden birinde, "büyü bozma, nazar bozma, sihir bozma, aşk büyüsü, ayrılanları birleştirme, yıldızname, tarot falı" gibi başlıklar altında medyum, büyü ve fal tanıtımı yapıldığı belirtildi. Bu tanıtımların reklam mevzuatında yer verilen "Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasadışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamaz" hükmüne aykırı olduğunu değerlendiren Kurul, söz konusu reklamı durdurdu. Bir başka sitede ise "Etkili bir büyü yaptırmak ve derhal sonuç almak istiyorsanız mutlaka arayın" şeklinde ifadelere yer verilerek vatandaşların inançlarının istismar edildiği belirtildi.