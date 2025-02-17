Megakente uyarı: Dışarı çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni tahminlerine göre, kuzeyden gelecek yeni soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alacak. Sibirya kökenli 'Altay' kar fırtınasının tüm yurtta yarından itibaren etkili olması bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde yeni haftada sıcaklıkların 2-4 derece düşmesi ve soğuk havaların şiddetini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da yağışların 4 gün boyunca süreceği tahmin ediliyor. Uzmanlar çarşamba gününden itibaren bir sonraki hafta başına kadar vatandaşların mecbur kalmadıkça özel araçlarıyla dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesiyle yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don bekleniyor.