Haberler Yaşam Haberleri Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş... Bu hareketler aslında çok şey ifade ediyor!
Giriş Tarihi: 11.10.2026 09:31 Son Güncelleme: 11.10.2026 09:33

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş... Bu hareketler aslında çok şey ifade ediyor!

Kediniz sadece acıktığı için mi ses çıkarıyor sanıyorsunuz? Miyavlamalardan kuyruk sallamaya kadar her hareket aslında insanlara özel bir mesaj taşıyor! İşte kedi sahiplerinin bilmesi gereken o detaylar...

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Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş... Bu hareketler aslında çok şey ifade ediyor!
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Göz kırpmalar, dikleşen kuyruklar ve mırlamalar... Kedinizin gün boyu yaptığı bu hareketler meğer tesadüf değilmiş! Uzmanların deşifre ettiği o gizli dilde kediniz size aslında ne söylemek istiyor? İşte kedi sahiplerini şaşırtacak o ipuçları...

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş... Bu hareketler aslında çok şey ifade ediyor!

Yaptıkları araştırmalar sırasında 186 farklı yüz ifadesini kaydettiler. Ardından bu çoğu şaşırtıcı olan yüz ifadesinin arkadaşça olduğunu fark ettiler.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş... Bu hareketler aslında çok şey ifade ediyor!

Örneğin; kedinizin yüzündeki huzurlu, yarı kapalı göz ifadesi; onun güvende olduğu ve sevildiğini hissettiği anlamına gelir.

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Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş... Bu hareketler aslında çok şey ifade ediyor!

Böyle davrandığı zamanlarda kendisiyle çok daha sıkı bağlar kurabilir, onunla sevgi dolu anlar yaşayabilirsiniz.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş... Bu hareketler aslında çok şey ifade ediyor!

Öte yandan, kediniz size gözlerini kıstıysa ve kulaklarını geriye doğru eğdiyse, size öfkeli olduğunu gösterebilir. Bu nedenle bu anlarda istemediği bir şeyi yapıp yapmadığınıza dikkat etmekte fayda var.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş... Bu hareketler aslında çok şey ifade ediyor!

Ancak yapılan araştırmada her şey net değildi; araştırmacıların çözemediği 48 yüz ifadesi bulunuyordu.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş... Bu hareketler aslında çok şey ifade ediyor!

Genel olarak, kedi yüz ifadelerinin çok çeşitli olması, yüzleri çok fazla hareket etmediği için kedi uzmanlarını şaşırttı. Öte yandan köpekler gülümseyebilir, gülebilir ve bize 'yavru köpek' bakışlarıyla kalbimizi ısıtabilir.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş... Bu hareketler aslında çok şey ifade ediyor!

Fakat çok daha sabit yüz ifadeleri olduğunu düşündüğümüz kedilerin, aslında yüzlerce farklı ifadeye sahip olduğu ortaya çıkması, hem bilim dünyası hem de kedi sahipleri için büyük bir şaşkınlığa sebep oldu.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş... Bu hareketler aslında çok şey ifade ediyor!

Araştırmaya göre kedilerin ifadelerini oluşturan 26 benzersiz yüz hareketi varken, köpeklerde bu rakam 27. İnsanlarda toplamda yalnızca 44 tane var ve kulaklarımızı zar zor hareket ettirebiliyoruz.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş... Bu hareketler aslında çok şey ifade ediyor!

Arkansas'taki Lyon Koleji'nden çalışmanın araştırmacısı Dr. Brittany Florkiewicz, bu bulguların, bir kedinin arkadaş canlısı olup olmadığını anlamak için kulaklarına, gözlerine ve bıyıklarına bakmak gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş... Bu hareketler aslında çok şey ifade ediyor!

Ağız bölümlerinin de bir kedinin agresiflik düzeylerinin ne olduğu konusunda önemli bilgiler verdiğini söyledi Florkiewicz.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş... Bu hareketler aslında çok şey ifade ediyor!

İfadelerin yarısından fazlası oynamak istedikleri anlamına geliyordu; bir kedinin dudaklarının dışarı doğru çekilmesi, alt dişlerinin görünmesi, ağzının açık olması ve çenesinin gergin olması, her ne kadar saldırgan bir ifade verse de, aslında oyun oynamak isteyebileceklerini de gösteriyor.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş... Bu hareketler aslında çok şey ifade ediyor!

Ancak bir kedi, diğer kediyle oynama havasında değilse, dört işaret bulunuyor. Öncelikle kedinin dudaklarını yalamak kavga etmeye hazırlanıyor demektir. Bir başka işaret, kulakların başının bir doğru hareket etmesi veya tamamen düzleşmesidir. Ayrıca son işaret gözbebeklerinin daralması.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş... Bu hareketler aslında çok şey ifade ediyor!

Kedi dostunuzun ne demek istediğini bu ifadelere bakarak artık daha iyi anlayabilirsiniz. Belki de sadece arkadaşımız olmak istiyordur!

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Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş... Bu hareketler aslında çok şey ifade ediyor!
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