İzmir'de kendisini mehdi olarak tanıttığı aileyi 3 milyon TL dolandırdığı, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu ve küçük yaştaki çocuğa şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli ile birlikte annesi, babası ve kız kardeşi gözaltına alındı. İddiaya göre kendisini 'mehdi' olarak tanıtan Mehdi Dağlı, şifa bulma vaadiyle bir aileyi hedef aldı. Ailenin güvenini kazandıktan sonra yaklaşık 3 milyon TL aldığı iddia edilen şüphelinin, ailedeki bir kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu ve 3,5 yaşındaki çocuğa da fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde olduğu belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Dağlı'nın yanı sıra olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen babası A.D., annesi M.D. ve kız kardeşi M.D. de gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör