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Giriş Tarihi: 28.11.2023 22:39 Son Güncelleme: 28.11.2023 23:01

'Mehdiyim' diyerek eşi ve babasını yaraladı! Özel Harekat yakaladı

Kocaeli Derince İlçesinde 'Mehdiyim' diyerek önce eşini, daha sonra ise babasını yaralayan M.M.G (31),  Polis Özel Harekat'ın operasyonu ile yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
’Mehdiyim’ diyerek eşi ve babasını yaraladı! Özel Harekat yakaladı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Derince İlçesinde oturan M.M.G, Pazar günü eşi G.G. ile tartıştı. Tartışmada eşi tarafından darp edilen G.G. polise şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.M.G, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ancak yatış verilmediği için eve geri geldi. Bugün akşam saatlerinde, aynı kişi bir anda mesih olduğunu söyleyerek babası F.G'ye saldırdı. Yaralı olarak evden ayrılan baba F.G, polise şikayette bulundu.

ÖZEL HAREKAT KAPIYI KIRDI

Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan şikayet üzerine olay yerine gitti. Evde bulunan M.M.G kapıyı açmayınca, şahısın tehlikeli olabileceği düşünülerek olay yerine Polis Özel Harekat Ekipleri sevk edildi. Polisin tüm ısrarlarına rağmen, M.M.G kapıyı açmayınca, polis ekipleri kapıyı kırarak şahısı etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan M.M.G , ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek Psikiyatri Servisine yatırıldı. Şahısın tedavi edilip taburcu olması durumunda, adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.

PARMAK VE BURNU KIRILDI

Öte yandan olayda oğlu tarafından darp edilerek saldırıya uğrayan babanın, polise yapmış olduğu başvuruda, oğlunun kendini çağırması üzerine evine gittiği. Masanın üstünde Kuranı Kerimden bir ayet göstererek 'ben mehtiyim, ben peygamberim" gibi söylemlerde bulunduğunu akabinde salona geçtiklerinde su dolu bardağı döktüğünü Kuran Kerimin ıslanmaması için kenara ittiğinde oğlunun kendisine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladığını söylediği öğrenildi. Baba F.G'nin olayda sağ parmağı ve burnunun kırıldığı öğrenildi.

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'Mehdiyim' diyerek eşi ve babasını yaraladı! Özel Harekat yakaladı
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