Mehmed Fetihler Sultanı 13. Bölüm izle! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm full izle ekranı

Mehmed Fetihler Sultanı 13. Bölüm izle ekranı araştırmalar hız kazandı! Miray Yapım imzalı tarihi dizinin 28 Mayıs tarihli bölümünde siyasî hesaplaşmalar sıkılan ve fetih için gerekli hamleleri yapmaya karar veren Mehmed'in yeni hedefi: Dimitria Kalesi! Tarihi dolu anları izlemek isteyen izleyiciler araştırmalara başladı. İşte, TRT 1 dizi ekranı ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD, tek parka, kesintisiz seçenekleri…
MEHMED FETİHLER SULTANI 13. BÖLÜM İZLE
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Miray Yapım imzalı Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, 13. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.
28 Mayıs 2024 Salı akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani
Mehmed ise artık siyasî hesaplaşmalar sıkılmış ve fetih için gerekli hamleleri yapmaya karar vermiştir. Mehmed'in yeni hedefi: Dimitria Kalesi!
Mara'nın geri dönüşü Hala Sultan'ı endişelendirmiş, dikkatli olması konusunda Mihriban'ı uyarmıştır.
Mara'nın ise Hala Sultan'ı açığa çıkartmak için yeni ama tehlikeli bir oyunu vardır.
Hala Sultan için çanlar çalmaktadır, kurulan tertibe düşecek mi, yoksa bir kez daha muzaffer mi ayrılacak?
Konstantinos ise şehrinin güvenliğini arttırmak için çareler aramaktadır.
Şehrin yapılacak kuşatmaya karşı zafiyetini gören Konstantinos son çare olarak Vatikan'dan yardım istemeye karar verir. ,Helena ve Sfrancis buna karşı çıkar.
Konstantinos her şeye rağmen bu birliği sağlayacak mı, yoksa muhalif düşüncelere karşı yenilgiye mi uğrayacak?