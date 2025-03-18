Mehmed: Fetihler Sultanı 39. Bölüm İzle! TRT 1 dizi ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm izle,tek parça

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin son bölümünü izlemek isteyenler, araştırmalarına devam ediyor. TRT1'de ekranlara gelen bu tarihî yapımın başrolünde Serkan Çayoğlu bulunuyor. Savaş ve strateji dolu sahneleriyle dikkat çeken dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. İşte Mehmed Fetihler Sultanı 39. bölüm izle, tek parça, kesintisiz
MEHMED FETİHLER SULTANI 39. BÖLÜM İZLE
Dizinin 18 Mart 2025 tarihli yeni bölümü için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz:
https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani
SON BÖLÜM ÖZETİ
Mehmed, ordusunu büyük taarruza hazırlarken saldırıyı erkene alma kararı alır. Plan doğrultusunda içeriden kapıları açma görevi Satılmış'a verilmiştir. Çandarlı, Zağanos ve Kurtçu, surları zayıflatmak için son düzenlemeleri yaparken, Osmanlı askerleri tarihe geçecek bir hamleye girişir. Zağanos ve Bahadır'ın yönettiği operasyonla Osmanlı gemileri, büyük bir özveriyle karadan yürütülerek Haliç'e indirilir. İşte tarihin dönüm noktalarından biri gerçekleşmiş, Konstantiniyye'nin fethinin en önemli adımlarından biri atılmıştır. Bu strateji, Osmanlı'nın kudretini simgelerken Bizans'ın savunmasını büyük bir açmaza sürükleyecektir.
Osmanlı'nın toprağındaki gemileri Haliç'e indirerek Bizans'ın iç savunma hattını yaran Mehmed, büyük bir askeri deha sergilemiştir. Haliç'te Osmanlı kadırgalarını gören Konstantinos şimdi ne yapacak?
Bizans'ta ise büyük bir kaos hüküm sürmektedir. Konstantinos, savunmayı güçlendirmeye çalışırken, içerideki bölünmeler giderek derinleşir. Plethon, Roma'dan yardım beklerken, Notaras Osmanlı'ya karşı nasıl bir savunma hattı oluşturulacağını tartışmaktadır.