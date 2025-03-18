Mehmed: Fetihler Sultanı 39. Bölüm İzle! TRT 1 dizi ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm izle,tek parça

SON BÖLÜM ÖZETİ

Mehmed, ordusunu büyük taarruza hazırlarken saldırıyı erkene alma kararı alır. Plan doğrultusunda içeriden kapıları açma görevi Satılmış'a verilmiştir. Çandarlı, Zağanos ve Kurtçu, surları zayıflatmak için son düzenlemeleri yaparken, Osmanlı askerleri tarihe geçecek bir hamleye girişir. Zağanos ve Bahadır'ın yönettiği operasyonla Osmanlı gemileri, büyük bir özveriyle karadan yürütülerek Haliç'e indirilir. İşte tarihin dönüm noktalarından biri gerçekleşmiş, Konstantiniyye'nin fethinin en önemli adımlarından biri atılmıştır. Bu strateji, Osmanlı'nın kudretini simgelerken Bizans'ın savunmasını büyük bir açmaza sürükleyecektir.