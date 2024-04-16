Mehmed Fetihler Sultanı 7. Bölüm izle! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm full izle ekranı

Mehmed Fetihler Sultanı 7. Bölüm izle TRT 1 dizi ekranında takip edilecek! Miray Yapım imzalı tarihi dizinin 16 Nisan tarihli bölümünde Fatih Sultan Mehmed Han'ın Kızılelma mefkuresi Devlet-i Aliyye'nin fetihler çağını başlatacak. Tarihi dolu anları izlemek isteyen izleyiciler araştırmalara başladı. İşte, Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full ve tek parça linki:
MEHMED FETİHLER SULTANI 7. BÖLÜM İZLE
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Miray Yapım imzalı Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, 7. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.
16 Nisan 2024 Salı akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
https://www.trt1.com.tr/
Çandarlı, İshak'ın bütün karşı koymasına rağmen Mehmed'e tahta geçmesi için haber gönderecek ve kut töresini gerçekleştirecek. İshak ise Mehmed'in tahta geçmesinin başlarına olmaz işler açacağını düşünmektedir.
Mehmed babasının vefat haberini aldıktan sonra hızla çerileriyle ile yola çıkar. Kendisine karşı kurulabilecek planlara karşı da ihtiyatlı davranır, attığı her adımı dikkatle atar.
Konstantinos, Orhan'ın tahta geçmesi için Mehmed'in yoluna en güçlü adamlarını çıkartma hesapları yapar ve Mehmed'i en ummadığı anda vurur. Mehmed bu tuzaktan nasıl kurtulacak?
Orhan da hızla Edirne'ye doğru hareket eder. Mehmed'den daha yakın olduğu için tahta geçme ihtimali çok daha yüksektir. Bu sebepten Orhan, Konstantinos'un adamlarını yanına verme teklifini Edirne'de hoş karşılanmaz diyerek reddeder.
Ancak yolda ummadığı bir engelle karşılaşır: Bali Bey... Bali Bey Orhan'a itaat etmek için mi geldi, yoksa karşı koymak için mi?