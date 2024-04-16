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Giriş Tarihi: 16.4.2024 23:21

Mehmed Fetihler Sultanı 8. Yeni bölüm fragmanı! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı yayınlandı mı?

Mehmed Fetihler Sultanı 8. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle heyecan yarattı. Akabinde ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünde Fatih Sultan Mehmed'in tahta çıkışı işlendi. Peki; TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Mehmed Fetihler Sultanı 8. Yeni bölüm fragmanı! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı yayınlandı mı?

Mehmed Fetihler Sultanı 8. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Çandarlı, İshak'ın bütün karşı koymasına rağmen Mehmed'e tahta geçmesi için haber gönderir ve kut töresini gerçekleştirir. Orhan'ın tahta geçmesini isteyen Konstantinos, Mehmed'i en ummadığı anda vurur. Mehmed bu tuzaktan nasıl kurtulacak? Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler TRT 1 fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MEHMED FETİHLER SULTANI 7. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Miray Yapım imzalı Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, 7. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

16 Nisan 2024 Salı akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/

MEHMED FETİHLER SULTANI 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/

https://www.youtube.com/@mehmedfetihlersultani

MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Murad'ın beklenmeyen vefatıyla beraber Osmanlı sarayı ve halkı yasa bürünmüş, devlette yeni bir sayfa açılmıştır. Açılacak bu sayfanın en başına kimin ismi yazılacak? Mehmed'in mi, Orhan'ın mı?

Çandarlı, İshak'ın bütün karşı koymasına rağmen Mehmed'e tahta geçmesi için haber gönderecek ve kut töresini gerçekleştirecek. İshak ise Mehmed'in tahta geçmesinin başlarına olmaz işler açacağını düşünmektedir.

Mehmed babasının vefat haberini aldıktan sonra hızla çerileriyle ile yola çıkar. Kendisine karşı kurulabilecek planlara karşı da ihtiyatlı davranır, attığı her adımı dikkatle atar.

Konstantinos, Orhan'ın tahta geçmesi için Mehmed'in yoluna en güçlü adamlarını çıkartma hesapları yapar ve Mehmed'i en ummadığı anda vurur. Mehmed bu tuzaktan nasıl kurtulacak?

Orhan da hızla Edirne'ye doğru hareket eder. Mehmed'den daha yakın olduğu için tahta geçme ihtimali çok daha yüksektir. Bu sebepten Orhan, Konstantinos'un adamlarını yanına verme teklifini Edirne'de hoş karşılanmaz diyerek reddeder.

Ancak yolda ummadığı bir engelle karşılaşır: Bali Bey... Bali Bey Orhan'a itaat etmek için mi geldi, yoksa karşı koymak için mi?

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Mehmed Fetihler Sultanı 8. Yeni bölüm fragmanı! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı yayınlandı mı?
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