Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 3 Kasım Salı TRT 1 yayın akışı açıklandı!

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin son bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından izleyiciler, Sultan Mehmed'in hikayesinin nasıl devam edeceğini bekliyor. TRT 1'in 3 Kasım Salı gününe ait yayın akışında UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının yer almasıyla birlikte dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı da izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.
TRT 1'in bu akşama ait yayın akışında Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine saat 23.00'te yer verildi. Ancak tarihi yapım bu akşam yeni bölümüyle değil, tekrar bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizinin normal yayın saatinde ise UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Stuttgart arasında oynanacak futbol karşılaşması ekranlara gelecek.
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümünün 10 Kasım Salı günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Sultan Mehmed'in mücadelesini konu alan yapımın hikayesinde yaşanacak yeni gelişmeler, bir sonraki bölümle birlikte izleyicilerle buluşacak.
05.45: Hayallerinin Peşinde
06.30: Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07.30: Kalk Gidelim
10.30: Alişan ile Hayata Gülümse
13.15: Seksenler
14.25: Alparslan: Büyük Selçuklu
17.30: Lingo Türkiye
19.00: Ana Haber
19.55: İddiaların Aksine
20.00: Maç Önü
20.45: Galatasaray - Stuttgart
23.00: Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)
02.00: Seksenler
03.25: Alparslan: Büyük Selçuklu
Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ve fetih mücadelesini ekrana taşıyan Mehmed: Fetihler Sultanı, salı akşamları saat 20.00'de TRT 1'de izleyiciyle buluşuyor.