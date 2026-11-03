Haberler Yaşam Haberleri Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 3 Kasım Salı TRT 1 yayın akışı açıklandı!
Giriş Tarihi: 03.11.2026 11:47

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 3 Kasım Salı TRT 1 yayın akışı açıklandı!

TRT 1'in 3 Kasım Salı akşamı yayın programında UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına yer vermesi, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümünü bekleyen izleyicilerin dikkatini çekti. Her hafta salı günleri ekranlara gelen tarihi yapımın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ve yeni bölümün hangi tarihte izleyiciyle buluşacağı gündeme geldi. İşte, TRT 1 yayın akışı...

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Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 3 Kasım Salı TRT 1 yayın akışı açıklandı!
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Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin son bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından izleyiciler, Sultan Mehmed'in hikayesinin nasıl devam edeceğini bekliyor. TRT 1'in 3 Kasım Salı gününe ait yayın akışında UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının yer almasıyla birlikte dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı da izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

TRT 1'in bu akşama ait yayın akışında Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine saat 23.00'te yer verildi. Ancak tarihi yapım bu akşam yeni bölümüyle değil, tekrar bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizinin normal yayın saatinde ise UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Stuttgart arasında oynanacak futbol karşılaşması ekranlara gelecek.

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümünün 10 Kasım Salı günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Sultan Mehmed'in mücadelesini konu alan yapımın hikayesinde yaşanacak yeni gelişmeler, bir sonraki bölümle birlikte izleyicilerle buluşacak.

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3 KASIM SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.45: Hayallerinin Peşinde

06.30: Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07.30: Kalk Gidelim

10.30: Alişan ile Hayata Gülümse

13.15: Seksenler

14.25: Alparslan: Büyük Selçuklu

17.30: Lingo Türkiye

19.00: Ana Haber

19.55: İddiaların Aksine

20.00: Maç Önü

20.45: Galatasaray - Stuttgart

23.00: Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)

02.00: Seksenler

03.25: Alparslan: Büyük Selçuklu

MEHMED: FETİHLER SULTANI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ve fetih mücadelesini ekrana taşıyan Mehmed: Fetihler Sultanı, salı akşamları saat 20.00'de TRT 1'de izleyiciyle buluşuyor.

Haysiyet bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 3 Kasım Kanal D yayın akışı belli oldu!

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