Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 3 Kasım Salı TRT 1 yayın akışı açıklandı!

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ve fetih mücadelesini ekrana taşıyan Mehmed: Fetihler Sultanı, salı akşamları saat 20.00'de TRT 1'de izleyiciyle buluşuyor.

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