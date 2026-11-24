Osmanlı tarihinin önemli olaylarını ve Fatih Sultan Mehmed'in mücadelelerini konu alan Mehmed: Fetihler Sultanı, salı akşamlarının ilgi gören yapımları arasında yer alıyor. Dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen seyirciler, 24 Kasım TRT 1 yayın akışına göz çevirirken bu akşam hangi programların ekrana geleceği de araştırılıyor.
TRT 1'in tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümü, 24 Kasım 2026 Salı akşamı yayınlanmayacak. Kanalın akşam kuşağında UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak Galatasaray-Aston Villa karşılaşmasına yer verildi.
Saat 20.45'te başlayacak maçın ardından 23.00'te Mehmed: Fetihler Sultanı'nın tekrar bölümü ekrana gelecek.
24 Kasım Salı günü TRT 1'de gündüz kuşağının ardından haber bülteni, spor programı ve Şampiyonlar Ligi karşılaşması izleyiciyle buluşacak.
Kanalın açıklanan akşam yayın programı şöyle:
17.30: Lingo Türkiye
19.00: Ana Haber
19.55: İddiaların Aksine
20.00: Maç Önü
20.45: Galatasaray - Aston Villa
23.00: Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümünün, yayın takviminde başka bir değişiklik olmaması halinde 1 Aralık 2026 Salı günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olması bekleniyor.
Dizinin 24 Kasım'da yeni bölümüyle yayınlanmayacak olması nedeniyle hikayenin devamını görmek isteyen seyirciler bir sonraki salı gününü bekleyecek. Yeni bölüm tarihi, kanalın gelecek haftaki yayın akışıyla kesinleşecek.
Yeni bölüm yerine dizinin tekrarını izlemek isteyenler için TRT 1'in yayın programında saat 23.00 gösteriliyor. Galatasaray-Aston Villa maçının ardından ekrana gelecek tekrar yayınıyla izleyiciler önceki bölümlerde yaşanan gelişmeleri yeniden izleme fırsatı bulacak.